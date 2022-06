Dans un contexte d’abstention record, la macronie n’a pas été impériale dans les Bouches-du-Rhône. Surpris par les forces de gauche et de la droite radicale, le bloc présidentiel n’a pas réalisé le score escompté. À Marseille, Ensemble n’arrive en tête que dans deux circonscriptions sur sept, et perd les sortants Alexandra Louis et Saïd Ahamada, évincés dès le premier tour. L’alliance de la gauche et des écologistes (Nupes) sort majoritaire dans la cité phocéenne – elle pointe en tête dans quatre des sept circonscriptions. À l’échelle du département, le RN frappe fort en se qualifiant au second tour dans 12 des 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, mais devra faire face au barrage républicain le 19 juin.

Sabrina Agresti-Roubache et Claire Pitollat passent au second tour

À l’ouest de Marseille, dans la 1ère circonscription, c’est la RN Monique Griseti qui arrive en tête (27,2%), capitalisant ainsi les bons résultats de sa famille politique à la dernière présidentielle. Elle affrontera au second tour la macronienne Sabrina Agresti-Roubache (25,4%), qui devance de peu Thibaud Rosique (24,2%), le candidat Nupes.

Dans la 2e circonscription, celle des 7e-8e arrondissements, la sortante Claire Pitollat (Ensemble) arrive première avec des 29,8 des voix. Elle devance de presque cinq point Alexandre Rupnik, le candidat écologiste investi par la Nupes. Avec un score de 16,2%, le RN ne se qualifie pas.

Dans les quartiers Nord-Est de Marseille, dans le 3e circonscription, le sortant Saïd Ahamada (LREM) chute avec 15,8% des voix, loin derrière Sébastien Delogu. Le candidat Nupes dispose d’une large avance avec 37,8% des suffrages. Le RN Arezki Selloum (23,1%) accède lui aussi au second tour.

Le triomphe de Bompard (LFI – Nupes) dans le centre-ville de Marseille

Dans la 4e circonscription, celle du centre-ville de Marseille, le successeur désigné de Jean-Luc Mélenchon n’a pas déçu. Manuel Bompard, investit par la Nupes, affiche un score de 56% dès le premier tour. La candidate du bloc présidentiel Najat Akodad pointe en deuxième position avec 14,8% des suffrages.

À l’ouest du centre-ville marseillais, dans la 5e circonscription, Hendrik Davi (NUPES) l’emporte pour ce premier tour d’une large tête (40,3%). Il devance la marcheuse sortante Cathy Racon-Bouzon (23,4%). Le RN n’est pas qualifié est termine en troisième position avec 15,3% des suffrages exprimés.

Lionel Royer-Perreaut sans pitié avec son ancien frère d’arme

Dans les quartiers sud de Marseille, dans la 6e circonscription, Lionel Royer-Perreaut (Ensemble !) n’a pas tremblé. Avec un score de 29,7%, il écrase son ancien partenaire LR, Didier Réault (8,4%). La RN Eléonore Bez (23,8%) accompagnera le maire des 9-10e arrondissements au second tour. Magali Holagne (Nupes) finit troisième avec 21,9% des suffrages.

Au nord de Marseille, dans la 7e circonscription, la sortante Alexandra Louis (Agir – Ensemble !) est éliminée dès le premier tour. Avec 21,8% des suffrages, elle échoue, quelques points derrière Mohamed Bensaada (27,7%), investi par la Nupes, et Gisèle Lelouis (25,3%), la candidate RN.

Au nord de l’Étang de Berre, dans la 8e circonscription (Pays salonnais), c’est le marcheur sortant Jean-Marc Zulesi qui pointe en tête avec 27,8% des voix, deux points et demi devant le RN Romain Tonussi. Sans surprise, le LR sortant David Ytier est distancé avec seulement 14,9% des suffrages exprimés.

Bertrand Mas-Fraissinet (LREM – Ensemble!) échoue sur Aubagne – La Ciotat

Dans la 9e circonscription (Aubagne, La Ciotat), c’est la députée européenne Joëlle Mélin (RN) qui occupe la première place avec 24,8% des suffrages. Elle affrontera dimanche 19 juin le NUPES Lucas Trottmann qui a séduit 21,6% des électeurs ce soir. Bertrand-Mas Fraissinet (Ensemble) échoue avec un score de 20,5%.

Dans la 10e circonscription, celle de Gardanne et d’Allauch, il y aura un duel RN-Nupes au second tour. Le candidat d’extrême droite, José Gonzales, arrive en tête avec 29,2% des suffrages, tandis que Marina Mesure, la représentante de la gauche, pointe à 21,7%. La majorité présidentielle échoue quant à elle avec 20,6% des voix. Pour rappel, le député sortant François-Michel Lambert (divers écologiste) ne s’est pas représenté.

Mohamed Laqhila et Anne-Laurence Petel résistent

Au Sud Ouest d’Aix-en-Provence, dans la 11e circonscription, le sortant Mohamed Laqhila (Modem – Ensemble !) s’est fait peur. Le candidat Modem arrive en tête avec 25,4% des suffrages, juste devant le RN Hervé Fabre-Aubrespy (23,2%) et l’écologiste Stéphane Salord (22,5%), éjecté dès le premier tour.

Dans la 12e circonscription, celle de Marignane et Vitrolles, l’élu régional d’opposition Franck Allisio arrive en tête avec 36,3% des suffrages. Il devance pour ce premier tour le LR sortant Eric Diard (29,8%), qui regrette sur BFM Marseille Provence le « tsunami rassemblement national » sur ses terres.

À l’ouest de l’Étang de Berre, dans la 13e circonscription (Istres, Martigues), le sortant communiste Pierre Dharréville, investi par la Nupes, a séduit 35,8% des électeurs. Le RN Emmanuel Fouquart arrive deuxième avec 31% des suffrages exprimés.

Dans la 14e circonscription, au Nord-Est d’Aix-en-Provence, la députée sortante Anne-Laurence Petel (LREM) assure la première position avec un score de 30%. Elle sera opposée dimanche prochain à Hélène Le Cacheux (Nupes) qui a rassemblé 25,8% des voix au premier tour.

Mariana Caillaud (Ensemble!) éliminée dès le premier tour à Arles

Dans la 15e circonscription, au Nord du département (Saint-Rémy de Provence), le RN Romain Baubry pointe en tête des suffrages (29,5%) devant la candidate investit par Ensemble, Marie-Laurence Anzalone (22,2%). La Nupes arrive troisième avec 18,8% des voix.

À l’Ouest du département, dans la 16e circonscription (Arles), le RN Emmanuel Tache de la Pagerie fait un carton avec 30,9%, quatre points devant la Nupes représentée par Christophe Caillaut. La majorité présidentielle, représentée par Mariana Caillaut (Modem – Ensemble!), parachutée à la place de la députéesortante LREM Monica Michel, est éliminée sur ce territoire.

Liens utiles :



> Elections législatives : participation en légère baisse à 17h

> Législatives : Nupes « fière » des résultats du 1er tour, Ensemble ! fait profil bas

> Elections législatives : Macron – Mélenchon au coude à coude

> [Direct] La carte des résultats dans les Bouches-du-Rhône par circonscription