Plus de la moitié des électeurs français ne sont pas rendus aux urnes ce dimanche 12 juin. Le taux d’abstention atteint 52,49%, un nouveau record. Au second tour de la présidentielle, il y a un peu plus d’un mois, il était moitié moindre (26%) à avoir boudé les urnes. Les électeurs ont donc préféré aller à la plage ou à la pêche. Et ceux qui ont voté ont majoritairement voté contre le pouvoir en place.

Certes la coalition Ensemble ! qui rassemble les partis de la majorité présidentielle arrive à tête (25,75% contre 25,66% à la Nupes) mais la différence est infime (21000 voix). Le pari de Jean-Luc Mélenchon de créer une dynamique à gauche est bien réussi puisque la Nupes sera présente dans plus de 320 circonscriptions dont 272 duels avec Ensemble !

Source ministère de l’Intérieur

La Macronie qui disposait depuis 2017 de la majorité absolue n’est pas certaine, loin de là, de retrouver une telle assise. Selon les projections d’Ipsos (ci-dessous) pour le second tour, Ensemble! obtiendrait entre 255 et 295 sièges (la majorité absolue est atteinte à 277 sièges), la Nupes disposerait de 150 à 190 sièges tandis que les Républicains sauveraient les meubles avec 50 à 80 sièges et le RN de 25 à 45 sièges.

Crédits : France infos / Estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires.

A Marseille, comme dans les Bouches-du-Rhône, les exemples sont nombreux pour illustrer le recul voire parfois la défaite cuisante des candidats macronistes. D’ores et déjà, trois circonscriptions sont perdues par la majorité. La 16e circonscription où le parachutage de Mariana Caillaud échoue et les deux circonscriptions des quartiers nord de Marseille où les sortants LREM Saïd Ahamada et Alexandra Louis sont exclus du second tour.

Deux autres enseignements sont à tirer de ce 1er tour. La force du Rassemblement National, la troisième force du pays, très ancrée dans les Bouches-du-Rhône, où il sera présent au second dans 12 circonscriptions sur les 16 que compte le département.

Cette “tripolarisation” de la vie politique française, déjà constatée lors de l’élection présidentielle d’avril dernier, confirme l’effacement de la droite classique. A Marseille, aucun de ses représentants ne sera présent au second tour.

Les groupes politiques dans l’actuelle Assemblée nationale. Source : Assemblée nationale.

