Dans la 15e circonscription, comprenant les cantons de Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence, communes d’Aurons, La Barben et Pélissanne, Romain Baubry (RN) semble bien parti pour retrouver son siège à l’Assemblée nationale. Le député sortant récolte 49,87%, et devance largement la candidate investie par le Nouveau front populaire, Wassila Aïdarous (20,11%), Solange Ponchon (Ensemble), 15,99% et Stéphane Hermellin (LR), 10,78%.

Sur les 105 466 électeurs inscrits dans les bureaux de vote de la 15e circonscription, 72 028 ont voté. le second tour sera un face à face RN Nouveau Front populaire.

le détail des scores

Source : Prefecture

