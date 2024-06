La grande clarification politique souhaitée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes le 9 juin dernier avec la dissolution de l’Assemblée nationale se retourne contre lui.

La victoire du Rassemblement national annoncée par les sondages est au rendez-vous avec 34,2% selon une estimation de TF1 diffusée à 20h. Le Nouveau Front Populaire réussit son pari de coalition de gauche avec un score de 29,1%. La sanction des électeurs contre la majorité présidentielle est confirmée avec 21,5% des voix pour les listes Ensemble.

Selon des estimations en projection de sièges, le RN obtiendrait au second tour dimanche 8 juillet une majorité relative au RN avec une fourchette de 240 à 270 sièges (230 à 280 sièges selon France 2). Le Nouveau Front Populaire atteindrait entre 180 et et 200 sièges (125 à 165 selon France 2) tandis que la majorité compterait entre 60 et 90 parlementaires (70 à 100 sièges selon France). Les LR et divers droite sont à 10%.

Avec 36% d’intentions de vote pour les candidats du Rassemblement National et de ses alliés, le parti de Jordan Bardella était largement en tête, devant la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire (29%) et Ensemble, la coalition de la majorité présidentielle (19,5%) selon les dernières estimations de l’Ifop.

Les Français retournent aux urnes

Le taux de participation lors du 1er tour de cette élections législatives est historiquement élevé, jamais connu depuis 25 ans (voir tableau ci-dessous), les Français ont montré qu’ils savaient se mobiliser dans des circonstances exceptionnelles. Ce taux de participation va permettre à un nombre très important de candidats arrivés en troisième position de se maintenir (12,5% des inscrits minimum ). Le nombre de triangulaires pourrait être comprise entre 160 et 200 sur 577 sièges, soit près d’un tiers. De potentiel désistement pourrait avoir lieu afin de faire barrage mais dans ces conditions, « l’avantage au RN est nettement renforcé car, en tant que premier avec 7,5 points d’avance, il profite de la division des deux autres partis qualifiés au second tour avec lui », analyse le politologue Gaël Sliman pour Public Sénat.

Evolution de la participation au 1er tour des législatives depuis 1958



Pas sûr que les tractations d’entre les deux tours clarifie le paysage politique.

L’Assemblée nationale sortante

La répartition des forces politiques dans l’Assemblée nationale sortante : le groupe de la majorité présidentielle comptait 245 députés, la Nupes 131, le Rassemblement national 89 et les divers droite dont LR 74. (Crédit Gomet’)

