On n’a pas tous les jours 100 ans ! 13 Habitat les a atteints en 2020, et s’apprêtait à les fêter dignement. Mais la covid19, les confinements et les restrictions en tous genres ont douché l’enthousiasme. Tout en faisant émerger les priorités, à commencer par celle de rester au plus proche des locataires, en ces temps où les difficultés sociales, professionnelles et économiques ont explosé.

Le centenaire de l’office public de l’habitat (OPH) du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône est néanmoins porté modestement à la connaissance du public, durant ce mois de décembre, avec une campagne de communication, sobre, dans plusieurs journaux et magazines. Parce qu’au-delà de 13 Habitat, c’est toute l’histoire du logement social qui mérite d’être racontée pour mieux être pérennisée. « 80% de la population marseillaise est aujourd’hui éligible au logement social, plus de 80 000 demandeurs sont en liste d’attente active dans tout le département, c’est symptomatique de la période que nous vivons, où la solidarité est essentielle pour assurer un niveau de vie décent au plus grand nombre », explique Lionel Royer-Perreaut, président de l’office, par ailleurs vice-président du Département.

Création de l’office HBM en 1920

C’est en 1889 que la notion de logement social est née, avec la création de la société française des habitations à bon marché (HBM), sous l’impulsion des philanthropes et des hygiénistes, amplifiée par les pouvoirs publics. Ces HBM trouvent leurs fondations dans la première loi adoptée pour lutter contre le logement insalubre en 1850 et ainsi mettre un terme aux épidémies de choléra. Avec eux, l’objectif est de procurer des logements décents et accessibles à tous les employés et ouvriers aux revenus modestes, qui s’installent dans les villes pour participer à l’essor du pays.

Pour mener à bien cet accompagnement par le logement, des offices départementaux des HBM sont créés, notamment celui des Bouches-du-Rhône en 1920. Il y a 100 ans. Dénommé Opac en 1974, puis Opac Sud en 1991, et enfin 13 Habitat en 2009. Entre temps, les HBM laissent la place, en 1950, aux HLM (habitations à loyer modéré). En un siècle, 13 Habitat s’est constitué le plus important patrimoine immobilier des bailleurs sociaux de toute la région Sud, avec plus de 34000 logements répartis en 500 cités et résidences où vivent 75000 locataires, dans 73 communes des Bouches-du-Rhône.

Des réformes bienvenues depuis 2015

La nouvelle gouvernance installée par Lionel Royer-Perreaut, élu à la tête de l’office à la mi-2015, a entrepris les réformes nécessaires pour affronter les changements en cours, initiés par le gouvernement, du monde du logement social : une professionnalisation des métiers en interne pour améliorer la qualité des services offerts aux locataires, une plus grande rigueur budgétaire rendue possible par la création de nouvelles directions (dont celles gérant les audits et les contrôles internes, ainsi que les achats et la commande publique), une plus grande transparence dans l’attribution des logements (enquêtes systématisées sur tous les demandeurs de logement et enregistrement de tous les débats des commissions d’attribution).

« Nous devons sans cesse innover pour proposer à nos locataires les meilleures conditions de logement » Lionel Royer-Perreaut

13 Habitat aujourd’hui, ce sont 750 salariés travaillant au siège social à Marseille Saint-Just (4e arr.) et dans 9 agences de territoire, d’Arles à Aubagne, d’Aix-en-Provence à Martigues, de Salon à Marseille. Chaque année, 3000 attributions de logement sont décidées, entre 300 et 500 logements neufs sont construits. Avec l’appui financier indispensable du Département, 13 Habitat a voté son Plan stratégique du patrimoine, prévoyant en 10 ans (2019-2028) l’investissement de 1,5 milliard d’euros, pour la construction de nouveaux logements et la réhabilitation des logements existants, notamment par la rénovation énergétique. « Nous devons sans cesse innover pour proposer à nos locataires les meilleures conditions de logement, insiste Lionel Royer-Perreaut. En isolant mieux les appartements et les cités anciennes, en remplaçant les chaudières et les radiateurs vieillissants, on améliore le confort de vie tout en faisant baisser les charges en matière de consommation d’énergie, au bénéfice de nos résidents ».

Une année de réactivité pour plus de proximité

2020 a été une nouvelle occasion pour les équipes de 13 Habitat de démontrer leur savoir-faire et leur capacité d’adaptation : aux pires heures du premier confinement, l’office n’a jamais cessé de fonctionner. Vêtus comme des cosmonautes (blouses, masques, visières), les gardiens et tous les personnels de terrain ont continué de travailler, d’entretenir les résidences et de rester proches des locataires en respectant les gestes barrières. Durant le 2e confinement, comme pendant le premier, les équipes des agences ont appelé au téléphone toutes les personnes vulnérables, particulièrement les personnes âgées, pour prendre de leurs nouvelles et leur proposer éventuellement les services d’associations partenaires, pour rompre la solitude, livrer des paniers repas ou enclencher une assistance sanitaire.

« Etre un bailleur social responsable, c’est savoir trouver les solutions quand les difficultés s’accumulent pour nos locataires » Lionel Royer-Perreaut

Les locataires ayant subi une perte ou une baisse d’activité professionnelle consécutive à la crise sanitaire ont bénéficié d’accompagnement au cas par cas, comme des échelonnements de paiement des loyers. « Etre un bailleur social responsable, c’est savoir trouver les solutions quand les difficultés s’accumulent pour nos locataires », explique Lionel Royer-Perreaut. Et 13 Habitat a renforcé sa politique sociale d’urgence, en multipliant les conventions pour être au chevet des publics précarisés (chantiers d’inclusion sociale pour de jeunes adultes désocialisés, mise à disposition de logements pour des femmes victimes de violences conjugales, pour des ménages sans domicile fixe…).

Les 100 ans de 13 Habitat se termineront fin décembre. Mais ses missions se poursuivent, parce qu’elles sont plus que jamais indispensables… Rendez-vous en 2120, pour le bicentenaire !