Le 24 novembre dernier, la France a été condamnée à payer une amende de 10 millions d’euros pour son manque d’action face à la pollution de l’air. Le Conseil d’État a constaté des insuffisances dans la gestion des niveaux de certains polluants nocifs pour la santé. Cependant, malgré ces lacunes, le pays a observé une amélioration progressive de la qualité de l’air au cours des dix dernières années, avec une baisse en moyenne de 30 % des niveaux de pollution entre 2011 et 2021.

Une baisse de la pollution de l’air de 38,4% à Aix en dix ans

Partant de cette actualité, le journal Le Figaro s’est basé sur les données de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) et la méthodologie d’AtmoSud pour élaborer un palmarès des villes françaises où la pollution de l’air a diminué entre 2011 et 2021. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec Aix-en-Provence en tête, se positionne favorablement dans ce palmarès, à la quinzième position sur 119 villes représentées. Ce classement se fonde sur l’indice synthétique ICAIR365, qui agrège plusieurs paramètres de pollution atmosphérique, tels que le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), ainsi que les particules fines PM10 et PM2,5. Ainsi en cumulant ces paramètres, l’air aixois observe une baisse de la pollution de l’air de 38,4% en l’espace de dix ans.

Mobilités douces et végétalisation urbaine

La Ville d’Aix se félicite de sa position et souligne les actions municipales menées dans la lutte contre la pollution de l’air. La pollution de l’air étant fortement liée fortement au trafic routier, la Ville s’est dotée en 2003 de son premier parking-relais, le Krypton et la mise en place des diablines, ces petits-bus qui se déploient dans les rues les plus étroites du centre-ville.

La passerelle piétonne et cyclable qui relie le centre d’Aix-en-Provence au parking relais Krypton de l’autre côté de l’autoroute (Crédit Gomet’)

En 2011, le paysage aixois subit aussi un gros changement, son centre-ville est désormais réservé aux piétons. Puis en 2017, c’est le bus à haut niveau de circulation, le fameux BHNS qui permet une diminution du trafic routier en ville, avec une ligne reliant le quartier du Jas-de-Bouffan et Saint-Mitre aux facultés et parking Krypton toutes les dizaine de minutes environ. Le Plan Vélo, lancé en 2020 et à hauteur de 18 millions d’euros d’ici 2026, avec l’aménagement de pistes cyclables, vise à inciter les Aixois à adopter des mobilités plus douces.

La Ville pointe aussi les efforts sur la végétalisation, avec le lancement de son plan vert dans les écoles, des rues scolaires fermées à la circulation et la mise en place de son premier parc naturel urbain de 4,7km reliant le parc Jourdan au lycée Paul Cézanne. La Ville souligne par ailleurs sa participation au projet européen Airfresh dédié à l’évaluation de l’incidence des arbres sur la qualité de l’air. Dans le cadre de cette étude, 400 arbres ont été implantés aux Milles, permettant ainsi une analyse minutieuse de leur influence sur l’environnement atmosphérique.

La Ville d’Aix-en-Provence communiqué sur ses réalisations en matière d’environnement (Crédit Gomet’)

Liens utiles :

> L’actualité à Aix-en-Provence

> Notre rubrique environnement