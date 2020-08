Share on Facebook

Bus France Services, le projet pour renforcer la présence des services publics dans les quartiers prioritaires de la ville verra le jour dans le 13e arrondissement de Marseille en fin d’année, a annoncé la préfecture des Bouches-du-Rhône. C’est l’association Episec qui a été choisie pour porter le projet de bus France Services pour les quartiers Nord. L’association est l’un des 30 lauréats chargés de développer ce réseau en France.



La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, et la ministre déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, ont lancé les bus France Services en lien avec la Banque des Territoires lundi 3 août.

« Ce bus répondra au fort besoin en termes d’accès aux droits sur les quartiers politique de la ville du 13 arrondissement, que sont La Rose, Frais Vallon, La Begude, Val Plan, La Marie et Les Olives » préciser un communiqué de la préfecture. « Cofinancés par l’État et la Banque des Territoires à hauteur de 90 000 € par bus », ces bus-guichets administratifs « assureront des permanences polyvalentes et itinérantes afin de permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives du quotidien en un lieu unique. »

Un nouvel appel à projet pour des bus France Services sera lancé à la rentrée.

