L’association Les Déterminés et l’OM Fondation signent un partenariat pour développer l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville.

Créé en 2015 banlieue parisienne, Les Déterminés proposent une formation gratuite de six mois pour des jeunes porteurs de projets. Cette année l’association pose ses valises à Marseille et grâce à l’OM Fondation, plus particulièrement à l’Orange Vélodrome.

Marseille regorge d’une jeunesse pleine de talents, de dynamisme Moussa Camara

L’objectif est de développer l’entrepreneuriat dans les quartiers populaires comme le confie Moussa Camara, fondateur de l’association, dans un communiqué de l’association diffusé le 12 août dernier : « Notre programme, est destiné aux porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux. Marseille regorge d’une jeunesse pleine de talents, de dynamisme et nous avons à coeur avec les dirigeants de l’OM Fondation de pouvoir révéler ces pépites et de les emmener droit vers l’entrepreneuriat. »

La sélection de la prochaine promotion aura lieu dès le 14 septembre à l’Orange Vélodrome. Les candidats ont jusqu’au 7 septembre pour déposer leur candidature et ainsi espérer intégrer le programme.

Il est demandé aux candidats d’être disponible à 100% durant toute la durée de la formation et d’avoir une idée de projet entrepreneurial. La rentrée aura lieu le 21 septembre prochain, un seul mot d’ordre : Droit vers l’entrepreneuriat !

