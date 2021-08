Le Museum d’Histoire naturelle de Paris « délocalisé » à Marseille

Membre de l’Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui organise le Congrès mondial de la nature, le Museum d’Histoire naturelle de Paris descendra à Marseille à cette occasion. Des représentants seront présents lors du Forum, du 4 au 7 septembre, afin de proposer quatre pitchs en ligne, co-organisés avec d’autres institutions sur diverses thématiques : la pollution lumineuse, le bio-mimétisme, les deltas africains et les techniques d’identifications des espèces. Le Museum sera naturellement engagé dans l’Assemblée des membres et sur l’Exposition, zone dans laquelle les Membres et Commissions de l’UICN, les entreprises, les partenaires et les universités organisent des stands et des événements. Pour sa part, le Museum n’aura pas de stand en propre mais interviendra dans le Pavillon France et sur les Espaces génération nature, où un Dôme de la Biodiversité sera installé à l’initiative de six organismes scientifiques, dont le Muséum.

Pernod Ricard crée le club « Entreprises et Biodiversité »

Pendant toute la durée du Congrès mondial de la nature, Pernod Ricard ouvrira grand les portes de son club du Vieux-Port pour y fédérer les entreprises, acteurs et experts, afin de mettre en commun des solutions pour la biodiversité. Chaque soir à 18h un plateau live réunira des invités de premier plan autour des principales thématiques du Congrès : savoir, innovation et technologie, changement climatique, océans, paysages et agrobiodiversité, systèmes économiques, eau douce, droits et gouvernance… Plusieurs rendez-vous sont déjà prévus (voir document ci-dessous). Le groupe marseillais sera également présent au Parc Chanot lors du CEO Summit, qui réunira les chefs d’entreprises, où il annoncera « le lancement d’une initiative majeure en faveur de la biodiversité », en partenariat avec le ministère de la Transition écologique.

Crédit : Suez

A la découverte des solutions de SUEZ pour la mer



Notre territoire métropolitain foisonne de biodiversité, qu’il faut préserver. Bien conscient de l’enjeu, SUEZ met en œuvre ses savoir-faire et son expertise pour proposer des solutions environnementales durables : depuis quelques temps, des nurseries sous marines ont été mises en place au large de la Pointe Rouge à Marseille, pour permettre aux jeunes poissons de s’abriter. Côté flore, Suez a lancé par le biais de sa filiale SERAMM le programme RE-CYST, dont l’objectif est de réimplanter dans les calanques l’algue cystoseira, qui joue un rôle essentiel dans la régénération du littoral.



L’action de Suez dans la rade de Marseille ne s’arrête pas là. Pour faire connaître l’ensemble des solutions déployées, deux sorties en mer seront organisées les 7 et 10 septembre pour les congressistes de 9h30 à 12h, au départ du Vieux-Port. L’occasion de sortir des murs du Parc Chanot pour être pleinement au contact de la nature et de son exceptionnelle biodiversité locale.



Comprendre la biodiversité de façon ludique avec le CNRS

Phare de la recherche en France, le Centre national de recherches scientifiques (CNRS) organisera plusieurs animations sur les Espaces générations nature lors du Congrès de l’UICN. Escape game « Alerte, biodiversité en danger ! », podcast « Les échos-logiques », bacs à sable en réalité augmentée … Autant d’activités ludiques qui auront pour but de faire comprendre aux plus jeunes (et même aux plus âgés) les enjeux autour de la biodiversité. Le CNRS présentera également des projets de sciences participatives en cours et incitera le public à y apporter sa contribution, comme le projet Ghost’med qui évalue l’impact des engins de pêche perdus en mer, ou le projet Fripon, dédiée aux météorites au sol (pour plus de détails sur les animations, voir le communiqué ci-dessous).

