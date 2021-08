Le forum européen Energy for Smart Mobility (E4SM) sera hybride en 2021, en présentiel au Palais du Pharo à Marseille et en ligne pour une partie du programme pour ceux qui ne pourraient pas venir dans la cité phocéenne. Organisé par le pôle de compétitivité Capenergies et GreenUnivers, média spécialisé dans la transition énergétique, le forum E4SM donne rendez-vous aux parties prenantes des secteurs de l’énergie et de la mobilité les 6 et 7 octobre 2021 pour découvrir les solutions énergétiques de la mobilité et pour des opportunités business.

E4SM 2021 traite de la mobilité terrestre, maritime et aérienne, avec des solutions de électrique, hydrogène et biogaz. Experts internationaux et décideurs, grands groupes et start-up innovantes, institutionnels, collectivités et financiers échangeront sur les tendances et les perspectives, les dernières solutions technologiques, économiques et financières ainsi que le cadre juridique de ce secteur dont l’évolution est accélérée par les plans de relance, notamment le Green Deal européen.

Energy for Smart Mobility organise trois tables rondes, quatre ateliers, un concours de start-up, une soirée de gala, un village des start-up et partenaires… Pour cette édition : des sessions innovation de 30 minutes chacune pour décrypter les solutions émergentes qui peuvent devenir des « game changers ». Deux visites de site le 7 octobre permettront d’aller sur le terrain pour mieux appréhender le déploiement de nouvelles solutions énergétiques, pour le maritime avec le Grand port maritime de Marseille et pour la logistique verte grâce au solaire au Marché d’intérêt national des Arnavaux. Des représentants des huit pays partenaires des éditions précédentes seront présents pour cette quatrième édition : Allemagne, Danemark, Japon, Espagne, Finlande, Norvège, Pays Bas et Royaume-Uni.

Le Forum Energy for Smart Mobility s’inscrit dans le cadre du programme Flexgrid, le programme d’industrialisation des Smart Grids. Ce projet, dont la Région Provence Alpes Côte d’Azur est le chef de file et le pôle de compétitivité Capenergies le maître d’œuvre, propose le déploiement de solutions technologiques de la filière Smart Grids, pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.

Programme: en 2021, le Forum s’intéressera aux secteurs des transports maritime et aérien, en complément de la mobilité terrestre ainsi qu’aux solutions de mobilité électrique, hydrogène et biogaz.

– Conférence plénière n° 1 : Verdissement de la chaîne de valeur de l’énergie et des transports

– Workshop 1 : Les défis de la décarbonation du transport lourd

– Focus : Le déploiement de la mobilité hydrogène versus électrique pour les bus et camions à l’échelle d’un territoire : l’exemple de Dijon Métropole.

– Session innovation : Recyclage et retrofit

– Session innovation : Les solutions alternatives au biogaz

– Conférence plénière n° 2 : La révolution du marché énergie/transport

– Principaux thèmes : investissement, partenariat entre les secteurs, fusions et acquisitions.

– Session innovation : Technologie solaire embarquée (VE, infrastructures) et microgrids

– Session innovation : Les biocarburants

– Concours de pitch des start-up E4SM Awards 2021

– Les mécanismes de financement pour accélérer les investissements massifs dans les solutions à faible émission de carbone.

– Session innovation : Navires H2 / GNL : solutions technologiques et rentabilité

– Conférence plénière n° 3 : La transformation numérique des infrastructures et des services

– Session innovation : Les solutions de recharge pour les trajets longue distance

– Session innovation : Batteries, évolution technologique

– Workshop 2 : Les défis de l’e-mobilité dans l’habitat collectif

– Session innovation : Les prochaines solutions pour la mobilité aérienne urbaine (VTOL)

– Animation sur l’espace d’exposition « start-up & sponsors »

– Soirée de gala et cérémonie de remise des prix du concours start-up

– Visite du Port de Marseille / Workshop 3 : Le port du futur

– Principaux thèmes : Infrastructures électricité, hydrogène et biogaz pour décarboner les ports : 1er retours d’expérience et accélération

– Visite du Marché d’Intérêt National de Marseille (démonstrateur électromobilité) / Workshop 4 : Logistique et décarbonation du dernier km.



Le concours du Forum E4SM est ouvert aux start-up de moins de 7 ans proposant des solutions énergétiques innovantes pour la mobilité terrestre, maritime ou aérienne. Quinze start-up françaises et étrangères seront sélectionnées par les organisateurs du Forum.

