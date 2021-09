Créée en 1964, la « Liste rouge » de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est un inventaire exhaustif sur l’état de conservation des espèces animales et végétales afin d’alerter la communauté internationale des espèces menacées. La « Liste rouge » mondiale 2021, dévoilée lors du congrès mondial de la nature le 4 septembre à Marseille, annonce 38 543 espèces menacées sur les 138 374 espèces étudiées par les chercheurs, soit 30% des espèces. Elle classe la France parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées.

Le comité français de l’UICN propose aux acteurs régionaux qui le souhaitent de bénéficier d’une labellisation de la méthodologie et de la démarche mises en œuvre pour la réalisation des Listes rouges régionales des espèces menacées. Le 7 juin 2021, une équipe de scientifiques coordonnée par la Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, a publié le rapport « Méditerranée Vivante » qui détaille l’évolution de la biodiversité méditerranéenne depuis 1993 en partenariat avec le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN.

Graphique réalisé pour le rapport Méditerranée Vivante (Crédit : Tour du Valat)

Résultats, le rapport révèle que 20% des 7 000 espèces de plantes et animaux évaluées par la Liste Rouge de l’UICN, sont menacées en Méditerranée. A titre d’exemple, les populations de vertébrés du bassin méditerranéen ont diminué de 20% entre 1993 et 2016. Plus alarmant, ils ont été réduits de moitié dans les écosystèmes marins (pélagiques et côtiers) et d’un tiers dans les écosystèmes d’eau douce (zones humides et rivières).

Selon les critères de l’UICN, les espèces menacées sont répertoriées en trois sous groupes : les espèces vulnérables (VU), les espèces en danger (EN) et les espèces en danger critique (CR). En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les espèces en danger critique (classée CR), très préoccupantes, sont au nombre de 13 selon l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

Vautour moine

Canard souchet

Aigle de Bonelli

Busard cendré

Râle des genêts

Glaréole à collier

Gypaète barbu

Pie-grièche à poitrine rose

Pie-grièche à tête rousse

Vautour percnoptère

Traquet oreillard

Grèbe à cou noir

Ganga cata

En France, les oiseaux et les crustacés en danger

Au total, 1 742 espèces menacées sur 38 543 au niveau mondial sont présentes sur le territoire national.

Espèces menacée en France (Crédit : La Liste Rouge de France de l’UICN)

En France, 30% des oiseaux et des crustacés sont affectées par l’activité humaine devant les reptiles, les amphibiens, les mammifères et les orchidées.