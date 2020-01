À 70 jours des municipales, jamais de mémoire de journaliste, le paysage à Marseille ne se présentait avec un tel éclatement. La trêve de Noël a permis aux grandes formations politiques d’accélérer leurs discussions pour sélectionner les huit têtes de listes par secteurs ou même leur tête de liste et les révélations vont s’égrener en janvier et février.

Quel est le tableau préélectoral à ce jour ? Le Rassemblement national a son leader, Stéphane Ravier sénateur incrusté dans les 13 et 14e arrondissements. Et ses huit têtes de liste.

LREM : le trio Berland Ahamada Racon-Bouzon, Agresti en embuscade

Martine Vassal évidemment, adoubée par Jean-Claude Gaudin et par Les Républicains. Bruno Gilles qui se maintient malgré le choix de son parti et qui rassemblent tous les déçus de Gaudin et de Vassal. La République en Marche a fait le choix de l’ex-président d’Aix Marseille université Yvon Berland qui a reçu l’appui de son challenger, le député Saïd Ahamada qui devient son porte-parole,et d’un autre parlementaire LREM, la députée Cathy Racon-Bouzon. Il reste à désigner les têtes de liste de 7 secteurs, avec deux questions : l’arc progressiste voulu par Jean-Marc Borello réunira-t-il tous les marcheurs ?



Jean-Philippe Agresti et ses soutiens ne se sont pas encore prononcés mais ils ont profité de la trêve de fin d’année pour s’organiser. Tout porte à croire que le doyen de la faculté de droit n’a pas renoncé à y aller.