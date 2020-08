Le fabricant aixois de drones Novadem continue de séduire l’armée. Après plusieurs contrats pour le ministère français de la défense, l’entreprise a annoncé le 30 juillet avoir été retenue pour participer au projet européen LynkEUs.

Ce programme regroupant trois pays, la France, la Belgique et Chypre, vise à développer les capacités de tir de missile au-delà de la ligne de vue directe grâce à des moyens d’observation robotisés aériens et terrestres. LynkEUs est porté par le groupe MBDA qui chapeaute un consortium de dix entreprises et institutions au total. Il est financé à hauteur de 6,5 millions d’euros par l’Union européenne.

Le projet LynkEUs est l’une des composantes du grand programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) doté d’une enveloppe de 500 millions d’euros. « L’un de ses objectifs est de renforcer la compétitivité, l’efficience et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense dans l’ensemble de l’Union, et contribuer ainsi à son autonomie stratégique », explique l’Union Européenne sur son site.

Une nouvelle dimension européenne pour Novadem

« Grâce au projet LynkEUs, nous franchissons une nouvelle étape dans la conduite de projet de recherche. Jusqu’à présent nous avions collaboré sur des projets nationaux mais jamais au niveau européen. C’est pour nous une opportunité d’accéder à une collaboration scientifique et stratégique plus étendue grâce à des partenaires institutionnels et privés européens », se félicite Pascal Zunino, le président de Novadem.



L’entreprise aixoise avait déjà travailler avec MBDA sur des projets de défense et LynkEUs va lui permettre de poursuivre « le développement entre le couplage du missile MMP et les capacités de désignation des drones Novadem NX70 », précise le communiqué. Au-delà des drones, Novadem apportera également son expertise sur les tourelles optroniques pour plateformes terrestres et aériennes.