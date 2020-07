A l’occasion de la sortie de son dernier guide Comment réussir sa levée de fonds à Aix Marseille Provence ? Gomet’ organise un nouveau grand débat consacrée à la conjoncture des levées de fonds.

Notre guide qui comporte des tribunes d’experts et un annuaire des acteurs clés du territoire, dresse un bilan des opérations réalisées en 2019. Une année record dont témoigne aussi la dernière étude de France Invest qui vient d’être publiée. Quelle est la tendance en 2020 alors que la crise du coronavirus plonge le pays dans une incertitude économique majeure ? Pour tenter de mieux cerner la conjoncture et les éventuels changements encours sur le marché du capital développement de l’amorçage nous avons invité quatre personnalités du territoire, qui porteront chacune un éclairage complémentaire.

Pierre Grand-Dufay, le président de Tertium est non seulement le président de l’un des plus grands fonds d’investissement de la région, Tertium croissance mais il est aussi le délégué régional de France Invest. Il nous présentera à ce titre le bilan annuel du secteur. Bernard Kleynhoff, le président de la Commission Économie, Industrie, Innovation, Nouvelles technologies et Numérique de la Région Sud viendra expliquer comment la collectivité a réagi à la situation de crise issue l’épidémie de coronavirus afin de continuer à soutenir les entreprises. Marie-Laure Guidi, présidente fondatrice du cabinet Ioda Consulting, spécialiste de l’amorçage, sait bien quelles ont été les problématiques ces derniers mois des start-up. Quels changements plus profonds sont-il attendus ? Kevin Polizzi, le président de Jaguar Network, est lui aussi aux premières loges. Non seulement en tant que patron, mais aussi comme secrétaire général du cluster Medinsoft.



Rendez-vous jeudi 16 juillet de 11h à 12h via Zoom. Un grand débat réservé prioritairement à nos abonnés et aux invités qui en feront la demande à l’adresse suivante : contact@gomet.net