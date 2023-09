Aix-en-Provence se prépare à accueillir un événement incontournable pour les amateurs d’artisanat d’excellence et de traditions françaises. Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 2023, le Pavillon Vendôme sera le théâtre de la 6e édition du salon des métiers d’art et d’excellence. Cet événement est l’occasion de (re)découvrir des entreprises françaises de renom, toutes fières de porter le prestigieux label « EPV » (Entreprise du patrimoine vivant) décerné par l’État.

Les entreprises présentes au Salon des métiers d’art et d’excellence sont engagées dans une « économie responsable », et elles contribuent à ancrer « une fabrication française d’excellence dans notre riche patrimoine régional » soulignent les organisateurs de l’événement. Le fil rouge de cette sixième édition sera la transmission du geste, mise en lumière à travers un programme d’ateliers et de démonstrations. Les visiteurs pourront ainsi découvrir le façonnage traditionnel des calissons, le travail de la laine Mérinos d’Arles, la fabrication du savon de Marseille, l’art du chocolat, et bien plus encore.

Des bijoutiers aux artisans boulangers

Le salon du patrimoine vivant présentera un éventail de talents, allant des confiseurs aux savonniers, des chocolatiers aux ébénistes, des bijoutiers aux artisans horlogers.

Ce salon est organisé par l’Association régionale des entreprises du patrimoine vivant Sud Paca, avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Informations pratiques et lien utile :

Date : Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023

Horaires : 10h00 – 18h00

Lieu : Pavillon Vendôme, 13 rue de la Molle // 32 rue Célony, 13100 Aix-en-Provence

Entrée libre

