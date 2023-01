Le jeudi 2 février l’Institut de droit des affaires de l’Université d’Aix-Marseille (AMU) et l’AIDA (l’association de l’Institut de droit des affaires) organisent un nouveau rendez-vous de l’IDA business club. Après Matthieu Louvot (Airbus Helicopters) puis Cyril Vidal (Crosscall), l’invité de cette troisième édition sera Julien Einaudi, directeur général délégué du groupe Ortec.

Ortec, groupe multiservices international, intégrateur de solutions en engineering et travaux emploie 12 500 collaborateurs, dans 24 pays sur quatre continents et réalise un chiffre d’affaires de plus d’1,2 milliard d’euros.

L’Institut de droit des affaires veut, à travers son business club , développer et renforcer les liens entre l’université, l’entreprise et les entreprises de la métropole d’Aix-Marseille en particulier et au-delà. Parce qu’aucun « business » juste et responsable ne peut se faire sans le droit et sans les juristes, et parce que le droit des affaires n’est pas une fin en soi mais un outil au service de l’effort entrepreneurial et donc de la société tout entière, l’IDA business club veut faire entrer les entreprises et les chefs d’entreprise dans l’Université.

