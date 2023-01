Profitez de ce doux week-end hivernal pour admirer des spectacles de cirque à Marseille, visiter une exposition à la Bonne Mère, marcher en forêt à la Penne-sur-Huveaune, ou, encore plus inédit, vous balader avec des ânes sur les sentiers du Garlaban !

[Cirque] La Biennale internationale des arts du cirque à Marseille

Affiche de l’évènement. (Crédit : Lisa Défossez)

Ce week-end sera inaugurée à la Friche La Belle de Mai la biennale internationale des arts du cirque, qui s’installe en Région Sud pour un mois. Pour sa 5e édition, la BIAC est présente dans plus de 49 lieux culturels de la Région Sud qui partagent la programmation avec 73 spectacles et 240 représentations.

Ce week-end, plus de six spectacles, projections vidéos, spectacles participatifs et déambulations en accès libre sont au programme. Trapèze, funambule et trampoline, acrobatie, manipulations d’objets, clown, cadre aérien, perche lisse… Deux jours de fête et de découvertes artistiques pour petits et grands, entre amis ou en famille !

Informations et liens utiles :

Plus d’informations à retrouver sur le site

Réservation en ligne

Biennale du 12 janvier au 12 février

[Balade] Marche en forêt à la Penne-sur-Huveaune

Photographie de la vue pendant la marche. (Crédit : Lisa Défossez)

Une courte balade, agréable et facile d’accès depuis Marseille, qui vous permettra d’avoir des vues dégagées sur les massifs montagneux de la région, le Garlaban et le massif de l’Etoile. Suivez le chemin forestier qui monte légèrement au beau milieu des chênes verts et des pins pour obtenir la récompense de cette vue imprenable ! Accessible à tous, vous pouvez même faire cette marche en famille !

Informations et liens utiles :

Lien vers l’itinéraire visorando

1 heure et 3 kilomètres de marche

[Exposition] Réouverture du musée de Notre-Dame de la Garde

Photographie d’une maquette exposée au musée. (Crédit : Lisa Défossez)

Profitez du week-end pour visiter les deux expositions du musée de “la Bonne Mère” qui vient de rouvrir, après avoir fermé en 2019. L’exposition permanente raconte l’histoire et la construction de la basilique, alors que l’exposition temporaire est sur le thème de Noël en Provence. Santons, images d’archives, statues et ex-votos sont au rendez-vous.

Informations utiles :

Ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf le lundi

Tarif : 2 euros, gratuit pour les moins de 12 ans

[Exposition] Louis Aragon à Martigues

Affiche de l’exposition. (Crédit : DR)

La médiathèque martégale Louis Aragon vous propose une redécouverte de l’écrivain dont elle porte le nom. L’exposition invite les visiteurs à s’approprier les textes de l’auteur par un ensemble d’installations plastiques, graphiques et poétiques. Vous pourrez ainsi traverser physiquement la poésie d’Aragon écrite sur de multitudes de rubans, prendre le temps de vous asseoir pour parcourir des extraits choisis de l’Aragon romancier ou journaliste. Une dernière installation vous invite à vous replonger dans les grands combats du XXème siècle auxquels Aragon a pris part tels que la résistance, la question coloniale ou l’émancipation des femmes.

Lien vers le site



Médiathèque Louis Aragon

Quai des Anglais

13500 MARTIGUES



Du 30/11/2022 au 28/01/2023 de 10h à 18h30. Fermé dimanche et lundi.

[Inédit] Une balade avec des ânes à Aubagne

Photographie des ânes. (Crédit : JPVallorani)

Profitez d’une balade originale avec des ânes sur les sentiers du Garlaban ! François propose aux visiteurs des balades à dos d’âne pour les enfants ou des randonnées avec un âne. Il accueille aussi des petits groupes de personnes handicapées pour des séances de médiation animale.

Domaine de Font de Mai

13400 AUBAGNE



Tarifs de 10 euros (petit tour) à 60 euros (la journée)

Ouvert chaque samedi du 1 janvier 2023 au 31 mars 2023

Lien vers le site