C’est la ligne principale du réseau métropolitain Lecar opéré par la RTM : la ligne 51 qui relie Aix à Marseille dans les deux sens, via la RN8, en passant par les communes de RN8 via de Bouc-Bel-Air, Plan de Campagne, Les Pennes-Mirabeau et Septèmes-les-Vallons se renforce en ce début d’année.

La Métropole Aix Marseille Provence, autorité organisatrice des transports sur le territoire, annonce la mise en place de nouveau moyens à compter du 12 février pour Lecar ligne 51 qui transporte déjà 931 000 passagers par an. Elle représente une alternative, en desservant les communes, à la ligne directe Aix Marseille Lecar 50 qui a transporté en 2022 1,65 million de passagers.

Les chiffres-clés de l’augmentation du service qui sera présenté mercredi 7 février à Septèmes-les-Vallons sont les suivants :

• 34% de capacité supplémentaires, grâce à l’acquisition de 14 véhicules neufs,

• 10 trajets supplémentaires par jour de 5h20 à 23h15 avec des départs toutes les 10 minutes entre 07h00 et 07h30 et toutes les 15 minutes en heures de pointe,

• Des départs toutes les heures le dimanche et des directs Plan de Campagne – Marseille toutes les 30 minutes de 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 19h00.

• L’itinéraire reste inchangé.

le parcours de la ligne 51 du réseau Lecar. Source RTM

Catherine Pila, présidente du conseil d’administration de la Régie des Transports Métropolitains (RTM), vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence André Molino, le maire de Septèmes-les-Vallons, en présence de Henri Pons, vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué aux Transports et aux Mobilités durables présentent le nouveau véhicule devant la mairie de Septèmes mercredi dans la matinée.