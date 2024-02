Le Tour cycliste La Provence revient pour une nouvelle édition en 2024, après son annulation l’année dernière. La course débute jeudi 8 février (arrivée le 11 à Arles) avec un prologue rapide de 5 kilomètres qui emprunte le plus balcon sur la Méditerranée : la Corniche.

Le départ sera donné au niveau de la Marina Olympique pour un aller-retour canon jusqu’au Parc Valmer.

En conséquence, des stationnements sont interdits à partir de mercredi soir et jusqu’à jeudi ainsi que des restrictions de circulation. La Ville de Marseille, qui organise également sur la même Corniche, dimanche 18 février une nouvelle édition de la Voie est libre (Corniche piétonnisée) a publié le détail des interdictions (voir ci-dessous) liée au prologue du Tour La Provence sur son site internet.

Impact sur les lignes 73 et 83 de la RTM

Du côté de la RTM, afin de permettre le bon déroulement de la course cycliste, le réseau modifie le service de ces lignes, jeudi 8 février de 9h00 à 18h00. Concernant le bus 73, la boucle sur la Corniche ne sera pas effectuée et deux arrêts non desservis : Oriol Corniche et Traverse Nicolas.

Concernant le bus 83, 13arrêts ne sont pas desservis : Corniche Frégier, Vallon des Auffes, Endoume, Fausse Monnaie, Parc Valmer, Vallon de la Baudille, Vallon de l’Oriol, Corniche Napoule, Le Prophète, Chemin du Roucas Blanc, Corniche Talabot, Plage Roucas Blanc et Place Amiral Muselier.

