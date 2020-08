Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé son déplacement à Beyrouth demain jeudi 6 août, les acteurs locaux et régionaux se mobilisent pour aider le Liban frappé par une double explosion industrielle mardi 4 août, en fin d’après-midi sur le port de la Beyrouth.



La catastrophe, a fait au moins 100 morts et plus de 4000 blessés selon les autorités libanaises. Un incident, suite à une négligence, dans un bâtiment contenant une cargaison de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium serait à l’origine de la déflagration qui a détruit une partie de la capitale. 300 000 habitants se retrouvent sans domicile affirme le gouverneur de la ville selon Le Monde.



A Marseille, ville liée par un accord de coopération avec Beyrouth depuis 1994, la maire, Michèle Rubirola, a tenu à exprimer, au nom de tous les Marseillais, son soutien au peuple libanais et a reçu Sonia Abu Azar, consul général du Liban à Marseille, dans son bureau de l’Hôtel Ville.

Accompagnées du Premier adjoint, Benoît Payan, et d’Arnaud Drouot, adjoint en charge du Bataillon de Marins-pompiers et des relations internationales (photo Ville de Marseille), elles ont observé ensemble une minute de silence en hommage aux victimes.

9 membres du Bataillon des Marins-Pompiers à Beyrouth

Michèle Rubirola a également demandé au Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille de se mobiliser immédiatement pour porter assistance à la capitale libanaise. 9 urgentistes et du matériel médical ont été dépêchés ce matin à Beyrouth. « Madame la maire a remercié Rodolphe Saadé, président directeur général du groupe CMA CGM, pour avoir mis à disposition tous les moyens nécessaires pour l’acheminement de l’équipe médicale et des ressources logistiques » précise le communiqué de la Ville de Marseille.

Le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Renaud Muselier, a réagi dans un communiqué, dont nous publions ci-dessous l’intégralité, à la suite du drame qui touche la capitale du Liban, un pays étroitement lié à notre région.

Le communiqué de Renaud Muselier, le président de la Région Sud et de Régions de France



A la suite de la terrible explosion sur le port de Beyrouth, qui a tué au moins 100 personnes et fait plusieurs milliers de blessés, la France a annoncé son soutien humanitaire immédiat au Liban. Partenaire de coopération avec deux régions libanaises, héritière de liens de fraternité et d’amitié avec les peuples du Levant, la Région Sud

accompagnera cet indispensable soutien humanitaire dans le cadre de ses compétences, comme l’a indiqué

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président des Régions de France :



« La tradition d’amitié entre le Liban et la France est le fruit de siècles d’histoire commune, d’amitié farouche entre deux peuples unis par les liens de la Méditerranée.

Au moment où le Liban, ce pays frère et ami de la France, compte, pleure ses morts et évalue des dégâts forcément considérables, je tiens à assurer personnellement du soutien, de la solidarité et de la fraternité de toutes les régions de France.

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que j’ai l’honneur de présider, pleure avec le peuple libanais pour cette

catastrophe dont les images nous ont tous profondément choqué.

Avec ACTED, l’Ordre de Malte, la fondation CMA-CGM et d’autres acteurs humanitaires incontestables et implantés au Liban, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur prendra sa part à l’effort de soutien au peuple de Beyrouth.

Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale déjà prononcé, cette catastrophe se produit évidemment au pire moment possible. Comme notre prédécesseur Michel VAUZELLE, nous avons voulu avec Christian ESTROSI poursuivre et amplifier la politique de coopération méditerranéenne, avec la stratégie Méditerranée du Futur qui nous avait conduit à faire un déplacement à Beyrouth, Jezzine et Tyr il y a seulement un an.

Accompagné de mes collègues conseillers régionaux Agnès RAMPAL et Jean-Pierre COLIN dont les liens personnels avec le Liban sont profonds, nous avions pu bâtir ou consolider plusieurs dossiers communs entre notre Région et le Liban :

– partenariat entre le Parc naturel régional du Verdon et l’union des municipalités de Jezzine

– la protection du patrimoine antique de l’union des municipalités de Tyr

– le soutien humanitaire au peuple libanais déjà confronté à l’époque aux conséquences migratoires et sociales de la

guerre de Syrie, avec la structure ACTED dont l’expertise est reconnue sur tout le territoire libanais.



Plus qu’une simple aide humanitaire, ce soutien aujourd’hui est un enjeu majeur. Il contribue à assumer et assurer la place centrale de la France auprès des populations du Levant, tout en nous tenant avec bienveillance et force auprès de nos peuples amis. Notre civilisation méditerranéenne, bâtie dans la douleur au fil des siècles, en dépend.

A cet égard, l’annonce du déplacement du Président de la République, jeudi à Beyrouth, est un signe supplémentaire de cette vocation toujours bien vivante de la France » a déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France.