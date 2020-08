La nouvelle majorité municipale à Marseille continue d’imprimer sa marque sur les affaires locales. Après les changements d’affectation budgétaire, l’ouverture nocturne des plages et parcs, la programmation de l’Eté marseillais et les horaires étendues des piscines (voir plus bas), la Ville a fait savoir mercredi 5 août qu’elle délivrerait plus d’arrêté anti-mendicité. La date de cette annonce n’a pas été choisie au hasard. Le 5 août 1912, naissait en effet Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, rappelle la mairie.

« 108 ans ont passé et comme la majorité municipale s’y était engagée pendant la campagne du Printemps marseillais, Michèle Rubirola a confirmé son opposition résolue à tout arrêté anti-mendicité, sur la ville de Marseille » souligne la mairie dans un communiqué. La préoccupation de la nouvelle maire de Marseille, « partagée avec la majorité municipale est bien de lutter résolument contre la pauvreté et en aucun cas de s’attaquer à celles et ceux qui en souffrent.»

En ce jour anniversaire, la Ville ne se prive pas de citer l’Abbé Pierre : « Le pouvoir est fait, non pour servir le pouvoir des heureux mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement ».

Ouverture de quatre piscines 7/7 de 10h à 20h30



Depuis mercredi 5 août, les piscines de la Pointe-Rouge (8e arrondissement), Louis Armand (12e

arrondissement), Frais Vallon (13e arrondissement), Saint-Joseph (14e arrondissement) sont ouvertes 7j/7 de 10h à 20h30, dans le respect des consignes sanitaires liées à la Covid-19 (port du masque, seuil maximum de 12 personnes dans les vestiaires, etc.).