Les représentants de l’entreprise sociale pour l’habitat Logirem et de l’association Soliha (Solidaire pour l’habitat) Provence ont signé, mercredi 8 mars, une convention cadre de quatre ans pour permettre la mise en œuvre de projets communs et ainsi répondre à des besoins récurrents ou urgents en matière de logement. Concrètement, le bailleur marseillais Logirem va mettre à disposition des logements pour l’association qui aide les publics défavorisés, afin de permettre de reloger et d’accompagner les personnes les plus précaires.

De son côté, Soliha Provence viendra en aide à Logirem pour favoriser l’accès et l’intégration de nouveaux ménages fragilisés et permettre le maintien dans les lieux de ménages en difficulté financières ou sociales.

Logirem livre la Petite Savine



Lundi 20 février, l’entreprise sociale pour l’habitat Logirem a annoncé sur son site la livraison du projet de la Petite Savine à Marseille (15e), mené avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Le chantier du site de la Savine, entamé en 2010, avait notamment été dénoncé par l’ancien député (LREM) Saïd Ahamada qui déplorait des « infiltrations, fissures, inondations et même des cas de légionellose ayant entraîné un décès.»



De son côté, Logirem se félicite « d’un chantier hors norme » : le site comprend à présent 104 logements au lieu de 124 « offrant un cadre de vie optimal pour les habitants. » Le bailleur rappelle en outre « la complexité de cette opération » qui a nécessité « une gestion minutieuse du phasage des travaux et des relogements. »



Une collaboration de longue date entre Soliha Provence et Logirem

Enfin, les deux parties signataires de la convention s’engagent également à partager leurs compétences autour de la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap.

Ce n’est pas la première fois que Logirem et Soliha Provence collaborent ensemble. Les deux entités avaient notamment déjà lancé conjointement le programme « Situation extraordinaire, logement ordinaire » en 2019 dans le centre-ville de Marseille pour permettre à des ménages en difficulté de se maintenir en logement social.

Liens utiles :



> Le site de Logirem pour plus d’informations sur la Petite Savine

> [Logement] La SPLA-IN en quête de bailleurs sociaux pour l’accompagner

> Nos actualités sur le logement