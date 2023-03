Le maire de maire de Marseille, Benoît Payan, n’a pas pas tardé à rendre hommage vendredi 10 mars à René Olmeta, décédé le jour même à l’âge 88 ans. L’ancien élu socialiste, candidat PS à la mairie de Marseille face à Jean-Claude Gaudin en 2001 était affaibli par la maladie depuis plusieurs années. Une situation qui contrastait avec l’énergie qu’il a mise au service de Marseille au cours d’un demi siècle d’engagement politique.

Son premier mandat à la mairie de Marseille remonte à 1977 aux côtés de Gaston Defferre. Député en 1981 dans le silage de l’élection de François Mitterand, il a poursuivi une carrière d’élu local de premier plan avec des mandats renouvelés de conseiller municipal jusqu’en 2014 et au Département des Bouches-du-Rhône de 1992 à 2015. Il fut au conseil départemental (conseil général à l’époque) particulièrement impliqué dans la vie sportive départementale en tant que vice-président chargé des sports et des grands événements.



« C’est avec une sincère émotion et une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de René Olmeta » déclare Benoît Payan dans un communiqué. Homme engagé, profondément attaché à Marseille, il consacra la majeure partie de sa vie à son action politique en devenant notamment député des Bouches-du-Rhône de 1981 à 1986 et conseiller municipal de 1977 à 2014. René Olmeta, véritable amoureux de Marseille, a mis toute son énergie au service du rayonnement de sa ville. Il entretenait une relation de grande proximité avec l’ensemble des Marseillaises et les Marseillais. J’ai, aujourd’hui, une pensée émue pour sa famille et tous ses proches. »

René Olmeta avait su donner le goût des autres à ses enfants qui ont prolongé son engagement : Arlette Fructus, en politique, et Gaby Olmeta, dans l’information en tant que journaliste et animateur. A tous les deux, et aux petits-enfants de René Olmeta, la rédaction présente ses plus sincères condoléances.