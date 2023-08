Interrogé fin juillet par la presse en marge de l’annonce des résultats semestriels de son groupe, Luc Rémont, le PDG d’EDF, obtempère sans enthousiasme pour étudier une tranche nucléaire d’EPR à Fos n’a pu que se plier à la volonté de son actionnaire unique : « Nous étudierons. Quand le président de la République s’exprime en disant qu’il faut étudier quelque chose, naturellement nous l’étudierons, évidemment, » a-t-il réagi dans des propos rapportés par l’AFP. Mais il a tempéré et a botté en touche vers le long terme ! « Je pense a-t-il déclaré, qu’il est souhaitable d’étudier d’autres sites que les sites existants, (…) pas forcément pour du très court terme et, j’ajouterai, pas forcément pour des EPR », a-t-il ajouté.

Le gouvernement lance dans le nucléaire la construction de six à 14 réacteurs de type EPR2 et soutient également le développement de réacteurs plus petits, dits « SMR » (small modular reactors). Il a pour l’instant privilégié les sites existants, même si le Tricastin est dans l’attente de nouvelles études.

Emmanuel Macron à Marseille : « accélérer sur le renouvelable et le nucléaire »

Fin juin, lors de sa visite à Marseille, Emmanuel Macron avait évoqué la perspective d’implanter sur la zone de Fos-sur-Mer des installations nucléaires. « La décarbonation de notre industrie et l’explosion du numérique vont supposer d’accélérer sur le renouvelable et le nucléaire. Il faut donc regarder en concertation si cet ensemble de bassins économiques est prêt à accueillir des tranches et des centrales », avait-il lancé mercredi 28 juin à l’adresse des élus et décideurs économiques du territoire depuis le toit de la gare passagers du Grand port maritime de Marseille.

