Un must de l’oenotourisme. La route départementale quitte La Londe-Les-Maures dans le Var en direction des plages du littoral et mène jusqu’au Fort de Brégançon. Parsemée d’étapes viticoles de premier plan, l’escapade est majestueuse. Ici règne en maître le rosé de Provence et son appellation d’origine contrôlée, l’AOC Côtes de Provence. Ici sont produits les meilleurs vins de l’été de toute la région grâce à une exposition inédite entre mer et collines, avec une terre singulière qui donne aux flacons à la robe melon un goût exceptionnel et fin comme le sable blanc des plages d’ici.

Un vignoble entre pins et mer (Crédit Gomet’/JFE)

« Ce terroir constitué d’alluvions anciennes, parsemé d’éclats de quartz, donne naissance à des vins avec une touche iodée et un très bel équilibre entre le fruit et l’acidité, leur apportant une belle fraîcheur » explique Château Malherbe, pour décrire la partie de ses vignes la plus proche de la mer. L’ancienne ferme du Fort de Brégançon, située à deux pas de la résidence des présidents de la République, désormais domaine viticole bio dynamique dispose aussi d’une partie de vignoble plus terrienne sur les pentes des collines du massif des Maures qui bordent les rangées de ceps. « Les caractéristiques uniques du terroir Malherbe, et plus particulièrement la présence du schiste, apporte de la minéralité et un très bel équilibre aromatique.»

A l’arrière-plan le massif, les collines du Massif des Maures, à droite le Château Brégançon et à gauche la plage de l’Estagnol. (Crédit Gomet’/JFE)

Oenotourisme : visite à vélo, apéro jazz, soirée electro

L’escapade en direction de la presqu’île du Fort de Brégançon n’est pas qu’une étape pour amateur de bons rosés. Les domaines multiplient les activités pour attirer les visiteurs et faire découvrir leurs activités en proposant des animations culturelles ou sportives. L’oenotourisme à Château Malherbe c’est ainsi une visite à vélo accompagnée par un membre de son équipe à la découverte des 25 hectares de vignoble du Château et de ses deux terroirs : “La Pointe du diable” avec ses vignes aux pieds dans l’eau et celles à flancs de coteaux du “terroir Malherbe”. Pendant 1h15, on peut profiter du cadre idyllique du vignoble et découvrir tous les secrets et le savoir-faire du domaine. Une dégustation commentée de quatre vins de la gamme clôture la visite.

Apérosé au Château Brégançon mardi 2 août 2022 (Crédit Gomet’/JFE)

Nouvelle étape d’oenotourisme, non loin de là, en repartant en direction de La Londe les Maures, on s’arrêtera volontiers au Château de Brégançon. La famille Tézenas dont la 7e génération (depuis 1816 !) est aux commandes de l’exploitation sous l’autorité d’Olivier Tézenas, organise tous les mardis d’été la 6e édition d’Apérosé (12 juillet au 16 août 2022), des apéritifs jazz qui se déroulent dans la cour d’accueil du château de 18h à 20h30. Le tarif d’entrée 15€ avec un verre offert de la cuvée Isaure, le cru classé La Réserve à volonté et des tarifs spéciaux sur la cave, mérite que l’on s’y arrête. « Nous sommes l’un des derniers domaines détenus par une famille. Ces apéritifs sont une façon de montrer la convivialité que nous entretenons de génération en génération » nous explique Olivier Tézenas, toujours disponible pour accueillir les nouveaux visiteurs comme les fidèles du domaine.

L’apéro jazz du Château de Brégançon c’est l’occasion d’une dégustation des vins rosés du domaine (Crédit Gomet’/JFE)

Château Brégançon labellisé bio, en attendant la nouvelle génération

Cru Classé depuis 1955, le domaine s’étend sur un site classé d’exception entre terre et mer face aux Iles d’Or (Porquerolles, Port Cros et Levant). Il s’inscrit comme l’une des références de l’appellation « AOP Côtes de Provence ». Ses 42 hectares de vignes sont élevées sur un sol argilo-siliceux bénéficiant d’un micro-climat et d’entrées maritimes, apportant aux vins un caractère subtil. « Pour maintenir son degré d’exigence et faire perdurer son niveau d’excellence, le Château de Brégançon s’est converti à l’agriculture biologique. Déjà certifié Haute Valeur Environnementale de niveau 3 (HVE3), le domaine a obtenu la labelisation bio pour son nouveau millésime, issu de la vendange 2020 » se félicite le propriétaire qui aimerait pouvoir céder à la nouvelle génération le domaine. Mais 50 hectares de foncier par ici, ça vaut très cher en droit de succession…

Olivier Tézenas, 7e génération de propriétaires du Château de Brégançon (Crédit Gomet’)

Les grands groupes ne s’y trompent et viennent faire leur marché en Provence comme à Château Marguerite récemment racheté par Pernod Ricard. Ce domaine s’étend sur 75 hectares de vignes à La Londe-les-Maures (Var), face aux îles d’Hyères. Cette propriété viticole a été fondée en 1929 par André Chevillon et rachetée en 1977 par la famille Fayard, originaire de Saint-Étienne. Certifiée en agriculture bio depuis 2003, elle produit 60% de vins rosés, 20% de rouges et autant de blancs.

Les soirées hype de Léoube

« Nous sommes heureux de vous retrouver pour la deuxième édition de la Summer Party de Léoube ! ⁠Cette année, c’est le duo de DJ parisien, Ofenbach qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Avec 16 singles de platine et 15 singles en OR, ces jeunes artistes internationaux nous proposeront un set qui fera de cette soirée un moment inoubliable. » L’invitation a de quoi surprendre au sortir de la plage sauvage de Pellegrin, l’antre salé et sauvage du domaine de Léoube. Mais ce dernier cultive une image branchée, très bien dessinée, qui lui va si bien. La propriété est depuis 1997 aux mains du couple milliardaire britannique, Anthony et Carole Bamford, qui pousse à l’oenotourisme haut de gamme. On aime la ligne épurée des bouteilles sérigraphiées à l’émail blanc ou rouge, signée par l’architecte et designer Jacqueline Morabito qui s’est aussi occupée de scénographier le Café et le lounge dans la pinède.

L’entrée du Café Léoube côté vignes et oliveraie… (Crédit Gomet’/JFE)

Oenotourisme : « Café Léoube, un des hot spot de la région » (Forbes)



Si aux heures de repas, le café s’anime pour accueillir une clientèle fidèle à la cuisine audacieuse et précise de la cheffe Marion Pouget, le lounge prend le relais le reste du temps avec, à la belle saison, une offre d’activités des plus séduisantes : cours de yoga avant le brunch dominical, concert de musique live (le célèbre DJ Bob Sinclar a offert fin juillet un set pulsé aux invités) ou cinéma à ciel ouvert sur la magnifique plage du Pellegrin. Promenade en mer, kayak et paddle sont également proposés aux amateurs d’expériences nautiques. Autant de raisons qui font du Café Léoube un des hot spot de la région ! (Forbes, septembre 2021)

La plage de Pellegrin, Léoube côté mer… (Crédit Gomet’/JFE)

Les bouteilles du Château Léoube invitent à la fête avec le glamour du coeur bio. Le Café Léoube propose des soirées chill et tendances qui rendent jaloux les parasols des paillotes de Pampelonne à St Tropez. Après Bob Sinclar en 2021, c’est Ofenbach, une autre pointure de l’électro qui est venue faire danser sur le sable fin les happy few jusqu’au bout de la nuit.

La marque qui aime explorer différents univers a lancé une nouvelle collaboration cette année avec le brasseur Carteron (Hyères). Les nouveaux flacons de bière blonde à l’arbouse viennent compléter les vins rosés, rouges et blancs ainsi que l’huile d’olive. Un arrêt au magasin du domaine, concept-store qui ne jurerait pas parmi les boutiques de luxe de l’avenue Montaigne à Paris, vous en dit plus sur les tendances du design viticole dernier cri.

Les bières du Château Léoube (Crédit Gomet’/JFE)

L’oenoutourisme à Léoube c’est aussi des séances de dégustation. Château Léoube proposée chaque mardi et chaque samedi à 11h. D’une durée d’une heure au prix de 40 euros par personne, ce « moment très Léoube » permet de découvrir les vins, et échanger avec l’animateur/rice de l’atelier sur la philosophie du lieu dans un cadre convivial. Une nouvelle étape plaisir avant de se rendre au Clos Mireille des Domaines Ott’… Quelle route !

Le Clos Mireille Ott’ entre La Londe Les Maures et Brégançon (Crédit Gomet’)

Oenotourisme : informations pratiques et liens utiles :



Château Malherbe

Route du Bout du Monde 83230 Bormes les Mimosas

contact@chateau-malherbe.com 33 4 94 64 80 11



Château de Brégançon

639 route de Léoube, 83230 Bormes-les-Mimosas

Site internet : chateau-de-bregancon.fr



Château Léoube,

Domaine viticole en Provence (Vin Biologique du Bord de Mer)

2 387 Route de Léoube

83230 Bormes-les-Mimosas

Tel: 04 94 64 80 03

www.chateauleoube.com



De La Londe-les-Maures au Fort de Brégançon, une balade en or

A la découverte de Château Léoube, un domaine viticole et oléicole ourlé des plages de sable fin de la Méditerranée (Forbes)