Christophe Mirmand, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et préfet des Bouches du-Rhône, a décidé d’adapter les mesures destinées à limiter la propagation du Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône.

Au rayon des bonnes nouvelles, la fermeture des bars et restaurants, ainsi que les commerces d’alimentation est repoussée de 23h à 0h30 (jusqu’à 6h). Une mesure qui vise notamment à répondre aux demandes insistantes des professionnels lourdement frappés par la crise. La fermeture obligatoire à 23h était applicable depuis mercredi 26 août dans tout le département. Autre assouplissement, le port du masque obligatoire bénéficie de quelques exceptions :

– aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ;

– aux personnes pratiquant une activité sportive en plein air ;

– aux usagers de deux roues.

En revanche, le préfet élargit les zones où le port du masque est obligatoire à l’ensemble des communes des Bouches-du-Rhône. « Au vu de l’évolution de la situation qui reste préoccupante et en concertation avec Philippe de Mester, directeur de l’Agence Régionale de Santé et Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans l’espace public, de 06h00 à 02h00 du matin, dans les zones urbanisées ou agglomérées* du département pour les personnes de onze ans ou plus. »

Bouches-du-Rhône : un taux d’incidence à 171

Avec un taux d’incidence (c’est-à-dire le nombre de nouvelles personnes testées positives au Covid-19 sur les 7 derniers jours, rapporté au nombre d’habitants du département) de 171, le virus circule toujours activement dans le département des Bouches-du-Rhône souligne la préfecture. A noter que le taux d’incidence moyen en France relevé par Santé publique France est de 61. Le 13 est le département où le virus circule le plus activement dans l’Hexagone devant Paris et la Gironde.

Evolution du taux d’incidence dans les Bouches-du-Rhône et en France de mai à septembre. Source : Santé publique France

Christophe Mirmand, Philippe De Mester et Emmanuel Barbe « en appellent au civisme et à la responsabilité de tous les habitants des Bouches-du-Rhône » pour respecter les nouvelles mesures. Ils rappellent qu’il « convient d’éviter une dégradation de la situation conduisant à une progressive saturation des capacités d’accueil hospitalières. »

Les nouvelles mesures comme les précédentes sont en vigueur jusqu’au 30 septembre et seront réévaluées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. « Durant cette période les forces de police et de gendarmerie multiplieront les contrôles pour s’assurer que ces obligations soient bien respectées » précise enfin la préfecture.

(*) La définition du terme agglomération telle que fournie par la préfecture : Le terme « agglomération » tel qu’il est défini par l’article R110-2 du Code de la route, soit la partie de la commune délimitée par des panneaux de localisation annonçant l’entrée et la sortie d’agglomération (EB10 ET EB20). Article R110-2 du Code de la route : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Article R. 411-2 du Code de la route : « les limites [de l’agglomération] sont fixées par arrêté du maire« .