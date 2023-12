Grace Tulomba s’active. Il est 11 heures et le service chez Mama Nelly, un établissement de restauration rapide proposant une gastronomie africaine situé à la halle du Populo à Marseille, commence dans moins d’une demi-heure. C’est le premier jour de son opération “Mois de la solidarité”, des repas à 1 euro pour les étudiants, qui va durer jusqu’à la fin du mois de décembre.

« J’ai été étudiant et je sais à quel point c’est difficile, financièrement et émotionnellement, en particulier lors des périodes de fête où pas tout le monde peut se permettre de rentrer chez soi, près des siens », justifie le jeune restaurateur, « je veux proposer aux étudiants de venir avec nous au Populo, partager un repas délicieux dans une ambiance conviviale à très moindre coût ». Ainsi, tous les mardis midis, Mama Nelly propose aux étudiants des repas revisités aux saveurs de la cuisine subsaharienne, du Congo d’où est originaire la famille de Grace, à la Côte d’Ivoire en passant par le Cameroun.

Le Populo : depuis septembre, une nouvelle halle gourmande a ouvert ses portes à l’angle du quai de la Joliette et de la rue Leca. Baptisé le Populo, le nouvel espace compte neuf restaurateurs rapides et s’impose depuis quelques mois comme un véritable carrefour de saveurs dans la cité phocéenne. A l’image des halles gastronomiques londoniennes, le Populo est teinté de couleurs et permet aux Marseillais de venir se restaurer et passer des soirées musicales dans un cadre convivial. Le Populo est ouvert de 11h à 1h du lundi au dimanche, au 26 rue Jean-François Leca, 13002 Marseille.

Grace au comptoir de son restaurant Mama Nelly au lancement de son opération de solidarité – Crédit : JM, Gomet’

De Kinshasa à Marseille, une histoire de cuisine, de solidarité et de réussite familiale

« C’est ma mère qui m’a transmis le goût de la cuisine, Nelly c’est elle » explique Grace. « J’ai été élevé dans une fratrie où j’étais le seul garçon et ma mère ne voulait surtout pas que je sois traité comme un roi, elle m’a donc appris à cuisiner et m’a transmis ces recettes ». Grace Tulomba arrive en France, à Marseille, à 13 ans, avec sa famille originaire de Kinshasa. Après des études de commerce et gestion, le jeune homme décide de poursuivre son rêve de travailler dans la restauration. Chef cuisinier le jour et préparateur de commandes Amazon la nuit, Grace économise des mois et ouvre son premier point de vente au Populo, la nouvelle halle alimentaire branchée de la Joliette.

Son projet porte déjà ses fruits, et d’ici quelques mois les gourmands pourront retrouver le concept Mama Nelly dans un espace de 110 mètres carrés au 89 rue de la République (Marseille) et un autre aux Pennes-Mirabeau. La cuisine authentique de Mama Nelly, avec des produits frais et de saison en circuit court, « est un projet et un concept qui ambitionne de devenir une véritable chaîne de restauration » précise Grace.

Mama Nelly, la nouvelle restauration rapide africaine. Grace Tulomba, sa soeur Merveille et son employée Coraline. Crédit : JM, Gomet’

Et chez Mama Nelly, la cuisine se partage en famille. Dans la cuisine, Merveille, une des sœurs cadettes de Grace, s’active tous les midis à la confection de pastels, bissap et plateaux de poissons braisés. « Je suis très fière, on est à peine à quatre mois d’ouverture et tout ce qu’on a pu faire est incroyable » se félicite la jeune cuisinière. « Mama Nelly c’est beaucoup de femmes qui dirigent » surenchérit Grace. Le jeune restaurateur met en avant les femmes de sa famille, au sein de son entreprise, jusque dans les noms des menus de la restauration.

Sur le rebord du comptoir de sa restauration rapide, Grace Tulomba affiche fièrement son premier roman, qu’il a écrit en 2021. Le voyage de toute une vie, de Kinshasa à Marseille retrace l’histoire de sa mère Nelly et de ses six enfants et de leur périple pour s’établir à Marseille. Envieux de nouveaux horizons culinaires et littéraires, Grace nous confie travailler actuellement à l’adaptation au cinéma de son roman biographique d’ici la fin de l’année 2024. Il vient de loin et continue à pousser les frontières.

Liens utiles :



Le site de Mama Nelly

Nos bons plans sorties et loisirs