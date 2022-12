Levélo, acte 2, c’est parti à Marseille. A partir de lundi 19 décembre 2022, les nouvelles stations du réseau de location sont progressivement mises en service. La Métropole évoque le déploiement dans un premier temps de 80 stations. 120 supplémentaires seront disponibles en 2023 pour atteindre un total de « 200 au printemps 2023. »

Le nouveau service, qui succède à celui de JC Decaux après un appel d’offre, se différencie du précédent en de nombreux points : le nouveau vélo fabriqué par Fifteen, que les visiteurs des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ le14 octobre dernier avaient pu découvrir en avant-première sur le stand de la Métropole, est électrique. Le réseau opéré par l’opérateur Inurba Mobility Citybike Mediterranée SAS (groupe Inurba Mobility, ex-Citybike Global) basé à Barcelone) est beaucoup plus étendu que le précédent, notamment vers les quartiers Nord si l’on en croit la projection ci-dessous.

La Métropole commence à étendre le réseau dans les quartiers périphériques (Crédit AMP-DGA Mobilités)

« Levélo nouvelle formule, c’est deux fois plus de stations et de vélos. Nous accélérons encore et, dans le cadre du Plan vélo métropolitain, j’ai souhaité proposer une alternative régulière à la voiture individuelle, en permettant, avec cette nouvelle formule, à davantage d’habitants de pouvoir se déplacer à vélo à Marseille, notamment dans les quartiers les plus vallonnés, en complément des transports en commun », déclare Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Flotte enrichie (2000 vélos contre 1000 précédemment), couverture géographique élargie (200 stations contre 125)… les 13 000 abonnés au service de vélos en libre-service depuis 2007, ont été avertis et vont pouvoir accéder accéder et profiter du nouveau service levélo 100% électriques sans frais supplémentaires et jusqu’à échéance de leur abonnement en cours.

Levélo à Marseille compris dans le pass intégral Métropole

L’abonnement au service est sans surcoût, pour les titulaires d’un pass Intégral, Métropole ou RTM XL (annuel ou permanent). L’abonnement tout public pour le seul service levélo est de 6€/mois, de 3€/mois pour les moins de 26 ans, et avec une prise en charge de 50 % par l’employeur pour les salariés. Les 30 premières minutes d’utilisation sont gratuites, la minute supplémentaire étant facturée 0,05 €.

« En privilégiant levélo à la voiture pour vos trajets, vous gagnez du temps tout en pratiquant une activité physique et en faisant du bien à la planète » insiste la Métropole, souvent critiquée par les associations pour son manque de volontarisme dans l’aménagement des pistes cyclables. Pour autant, l’institution affiche toujours ses ambitions en matière de report modal vers le vélo, le nouveau service « complémentaire du service de location en longue durée levélo+, vise à multiplier par cinq la place du vélo dans les déplacements à Marseille d’ici 2024. »

Les dirigeants d’Inurba à Marseille lors des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ le 14 octobre 2022 (Crédit Gomet’/JYD).

Le site levélo.ampmetropole.fr ou télécharger l’application levélo à partir du 19 décembre 2022 pour vous inscrire et découvrir le nouveau service.

