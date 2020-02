Jean-Luc Chauvin (président de la CCI Métropolitaine Marseille Provence) a réagi vendredi 28 février après l’annonce du décès brutal du président fondateur du groupe Constructa Marc Pietri.

C’est avec une grande tristesse que les élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence et son Président Jean-Luc Chauvin, ont appris le décès brutal de Marc Pietri annonce la CCI AMP. « Nous perdons un entrepreneur visionnaire, bâtisseur et audacieux qui avait Marseille chevillée au corps et qui a su avec sa tour emblématique – La Marseillaise – faire rayonner notre ville dans le monde entier », réagit Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence.

« Marc Pietri était de ces entrepreneurs qui ne renoncent jamais, toujours porté par une nouvelle idée, un nouveau défi. Fort de sa réussite entrepreneuriale américaine et de ses nombreuses réalisations outre-Atlantique, il rêvait grand pour Marseille avec sa skyline implantée en plein cœur d’Euroméditerranée. Marc Pietri était de ces hommes de caractère qui ne laissent jamais indifférents devant la force de conviction qu’ils déploient pour concrétiser leurs projets.

Il restera à jamais un exemple en nous donnant, à nous chefs d’entreprise, l’envie d’oser pour transformer durablement notre territoire et construire la ville de demain. Jean-Luc Chauvin

Gardons en mémoire sa personnalité attachante, son amour de Marseille, sa faconde et son énergie communicative.

Notre tristesse est immense et nous nous associons à la douleur de sa famille, de sa femme, de ses trois enfants et petits-enfants et des collaborateurs du groupe Constructa en leur présentant nos condoléances les plus sincères. »

