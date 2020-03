En raison de l’épidémie de coronavirus, Reed Midem, l’organisateur du Mipim, le marché international des professionnels de l’immobilier, a annoncé samedi 29 février que l’édition 2020 de l’événement est reportée et aura lieu du 2 au 5 juin à Cannes.

Les dates initiales du 10 au 13 mars changent à la suite des inquiétudes croissantes relatives au coronavirus (Covid-19).

« Le bien-être de nos clients et de nos collaborateurs est notre priorité. Etant donnée l’évolution du contexte, la meilleure approche consiste à reporter Mipim à juin », a déclaré Paul Zilk, Président de Reed Midem.

Evénements interdits : 1500 personnes en Suisse, 5000 en France

Face à la tension du nombre de cas avérés, plusieurs pays ont décidé d’interdire les manifestations réunissant un un grand nombre de personnes.

En France, le gouvernement a interdit les rassemblements confinés de plus de 5 000 personnes, ainsi que tous ceux dans l’Oise et en Haute-Savoie. La Suisse, qui vient d’annuler le salon de l’automobile de Genève, interdit toutes les manifestations de plus de 1000 personnes dès à présent et jusqu’au 15 mars au moins.