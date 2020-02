Marc Pietri, fondateur et dirigeant du groupe Constructa, est décédé ce matin d’une crise cardiaque à l’âge de 73 ans. Professionnel emblématique de l’immobilier, il avait choisi après une carrière internationale d’investir à Marseille avec en particulier la Tour la Marseillaise, la rénovation complète des Docks, Cœur Méditerranée, le Village et la Porte Bleue conçue par son fils Jean-Baptiste Pietri.

Les hommages de Constructa, du Top 20 et du maire

Dans un communiqué, la société Constructa « rend hommage à un homme dont la liberté d’entreprendre et la vision auront permis de porter les plus beaux projets, les plus audacieux, en France, en Europe et aux Etats-Unis ».

Le club Top 20 réunissant les grandes entreprises de la Métropole dont il était membre a également réagi à son décès : « Marc Pietri était un entrepreneur d’exception, comme on en rencontre peu dans sa vie. Il a su conduire les projets les plus fous, les plus ambitieux, qui ont façonné nombre de territoires, dont le nôtre. Mais c’était aussi un homme extraordinaire, au sens littéral du terme, un épicurien, un homme d’une grande générosité », souligne Denis Philipon, le président du club Top 20.

Enfin, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin a lui-même tenu à adresser ses condoléances à la famille de Marc Pietri. « Promoteur, pionnier d’Euromediterranée, ses réalisations ont notamment permis de modifier profondément la façade maritime de la cité phocéenne », écrit-t-il.

[adning id="132735"]

Marié et père de trois enfants, Marc Pietri présidait depuis près de 45 ans aux destinées de Constructa, premier groupe français indépendant de services immobiliers. Sous sa direction, le groupe est passé de 550 000 euros à 380 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 16 à plus de 200 collaborateurs. Marc Pietri était Chevalier de l’Ordre national du Mérite et Commandeur de l’Ordre la Légion d’honneur. Il est Citoyen d’honneur des villes de Genève, de Miami, de Cannes et de Marseille.

La rédaction de Gomet’, qui a eu depuis le lancement du site Gomet’ en 2014 de nombreuses occasions d’interviewer Marc Pietri, présente à sa famille, ses proches et ses collaborateurs ses plu sincères condoléances.

Liens utiles :

> Marc Pietri, P-DG de Constructa : « Le Crédit agricole, partenaire de long terme pour les Docks »

> Marc Pietri (PDG de Constructa): « Il n’y a pas d’équivalent à Marseille en Europe du sud »

> Marc Pietri (Constructa) : « Les Marseillais qui ont réussi sont en train de revenir »