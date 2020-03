La Ville de Marseille a décidé de réduire le nombre d’étals du marché des Capucins à Noailles et ses horaires d’ouverture au public annonce la mairie dans un communiqué diffusé samedi 21 mars.

A compter de ce même jour et jusqu’au 15 avril 2020 inclus, le fameux marché du quartier de Noailles, toujours très fréquenté ces derniers jours malgré la période de confinement, sera donc ouvert de 8 heures à 13 heures uniquement (et non 19 heures comme en temps normal) du lundi au samedi et fonctionnera par moitié.

Les nouvelles règles de fonctionnement :

• les titulaires des emplacements situés du côté pair, en partant de la gare de l’Est pourront installer leurs étals sur le marché les lundis, mercredis et vendredis ;

• les titulaires des emplacements situés du côté impair, en partant de la gare de l’Est pourront installer leurs étals sur le marché les mardis, jeudis et samedis.

« Les forains doivent faire respecter les règles tant dans l’installation de leurs étals que dans la gestion de leur clientèle et des files d’attente » rappelle la Ville.

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, seuls les marchés alimentaires, comme l’ensemble des commerces de première nécessité, peuvent continuer à exercer leur activité tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières.

