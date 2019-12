Share on Facebook

La présente consultation comprend deux lots :

Lot 1 – Prestations de conseils, d’études et d’accompagnement liées à l’aménagement numérique. Ce lot est d’un montant maximal de 157 200 euros HT sur 2 ans.

Lot 2 – Prestations de conseils, d’études et d’accompagnement liées aux données et aux territoires intelligents. Ce lot est d’un montant maximal de 292 000 euros HT sur 2 ans.

Titulaire: Tactis Sas, 43 rue des Meuniers, 94300, Vincennes.

Voir l’avis d’attribution.