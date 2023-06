Le projet Odysséo lancé le 2 septembre 2021 par Emmanuel Macron sur le pelouse du jardin du Pharo « reste d’actualité » a précisé l’Elysée lors d’un briefing avec la presse qui se tenait jeudi 22 juin en fin de journée.

« Nous avons décidé de lancer aujourd’hui Odysséo, une ambition qui accompagnera les populations à la transition écologique au travers de la création d’un réseau de lieux de sensibilisation, de recherche, de formation, d’innovation sur les pays bordant la Méditerranée, avait annoncé Emmanuel Macron lors de son discours sur l’ambition de Marseille en grand en 2021. Ces lieux de vie permettront de fédérer les acteurs de la transition écologique de tout le bassin méditerranéen et impulseront un dialogue permanent entre les sciences et le grand public, entre les innovations technologiques et la préservation de l’environnement, entre le monde artistique et culturel et les acteurs de l’économie.»

Mais presque deux ans plus tard, rien a encore filtré du projet Odysséo qui tarde à prendre une tournure concrète. Les porteurs, l’ancienne ministre Françoise Nyssen et Cyprien Fonvielle (ex-Camp des Milles et Citadelle de Marseille) d’un côté avec leur projet Neede, et l’architecte Ora-ïto (projet Marsat) qui devaient converger semblent s’être éloignés. En début d’année lors d’un dîner à l’Elysée organisé par le Président pour faire le point sur Marseille, Odysséo avait semblé quasiment abandonné.

Emmanuel Macron le 2 septembre 2021 (Crédit Gomet’/JYD)

Macron et Odysséo : travailler sur les synergies des projets du territoire…

Le déplacement d’Emmanuel Macron va-t-il donc relancer le dossier Odysséo ? L’Elysée reste pour l’heure encore très flou. On explique au palais présidentiel en que sur la thématique maritime et le port, sur ce qui relève de la transition écologique, le président de la République a des ambitions fortes qui, sans doute, feront l’objet d’une traduction dans le cadre du prochain déplacement. Et d’observer que la chance qui est celle de Marseille et de sa métropole, c’est de bénéficier d’une « véritable énergie. » Il y a des projets multiples qui se développent autour de la question de la transition écologique, de la problématique maritime, de la relation à la Méditerranée. Et le président de la République s’intéresse au premier chef à l’expression de ces projets qui remontent du territoire. Il s’agit aujourd’hui de faire en sorte qu’une synergie permette de les rendre possibles. « C’est ce sur quoi nous travaillons » observe un conseiller d’Emmanuel Macron. Coup d’accélérateur ou coup d’arrêt, rendez-vous la semaine prochaine pour connaitre la réponse.

