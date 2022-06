L’UniverShifté, les 25 et 26 juin à Lyon, organisée par le think tank The Shift project fondé par Jean-Marc Jancovici est l’occasion de se réunir, le temps d’un week-end, pour apprendre lors de conférences, pratiquer dans des ateliers, échanger autour de tables-rondes… C’est une opportunité de découvrir des projets, des entreprises, des acteurs qui œuvrent pour une transition bas carbone, et de s’engager pour l’avenir climatique de notre planète !

Tiré du livre Un monde sans fin © Dargaud DR

Dans la même logique que l’édition 2021, l’évènement propose une programmation aux formats variés. Conférences, tables-rondes, projections, ateliers, village des initiatives… De quoi occuper les 3 000 participants attendus sur les deux jours.

Lanceur d’alerte, intellectuel iconoclaste

Jean-Marc Jancovici, chercheur insatiable, lanceur d’alerte, intellectuel iconoclaste, orateur rigoureux et imparable, partisan d’une décroissance décarbonée à l’aide du nucléaire, est l’auteur et développeur principal du Bilan carbone. Polytechnicien (XTélécom) et professeur à Mines Paris Tech depuis 2009, Jean-Marc Jancovici est associé fondateur de Carbone 4. Reconnu pour son expertise sur les sujets énergie climat, il travaille depuis 2000 sur la prise en compte de la contrainte carbone par les entreprises et les organisations.

Il est le rédacteur du site de vulgarisation sur l’énergie et le changement climatique jancovici.com et l’auteur de nombreux ouvrages sur l’énergie et le changement climatique. Dont une BD scientifique incroyable réalisée avec le dessinateur Christophe Blain l’auteur de “Quai d’Orsay”, qui permet d’approcher avec humour et pédagogie tous les enjeux du développement. 1,4 kg et 196 pages (en couleurs) Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique est paru chez Dargaud, à lire cet été, seul ou en famille, avec vos enfants ou petits-enfants.

A lire à offrir, une BD drôle et sérieuse



Parmi les thématiques abordées les 25 et 26 juin :

Crises, climat : comment planifier la résilience des territoires ?

Du nouveau modèle Permaentreprise à la postcroissance

Décarboner les déplacements dans le secteur culturel

Du système linéaire au modèle circulaire, quel changement de paradigme ?

Système énergétique : quelle planification dans un monde sous contrainte ?

Tech et sobriété : à quel point avons-nous besoin des technologies pour décarboner ?

Concilier performances sociales, économiques et environnementales : quelles agricultures pour demain ?

quelles agricultures pour demain ? Le court terme des mandats politiques face au long terme climatique, écologique et énergétique ?

Place à l’action dans le secteur privé : Des entreprises, des collaborateurs, des dirigeants qui veulent bousculer les codes pour faire plus… pour faire mieux au service de l’homme et de la planète.

Énergies et résilience : quels enjeux pour les villes ?

