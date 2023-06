Le 3 mars dernier, l’entreprise lyonnaise spécialisée dans la conception de panneaux photovoltaïques Carbon Solar annonçait son intention d’implanter une giga usine de fabrication à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, sur le périmètre du Grand Port maritime. Un projet d’investissement chiffré à 1,5 milliard d’euros, qui doit générer 3000 emplois (2000 emplois directs et 1000 en sous-traitance) sur le territoire. Une partie de la somme est financée sur les fonds propre de l’entreprise, à hauteur de cinq millions d’euros. Pour le reste, une série de levées de fonds doit être lancée auprès des investisseurs privés, mais les dirigeants de Carbon comptent aussi sur le soutien des collectivités.

Lien utile : [Solaire] Giga-usine : Carbon (Lyon) cherche 120 M€ pour amorcer son implantation à Fos

Implantation de l’usine Carbon Solar à Fos : « une victoire pour la Région Sud »

La Région Sud, qui voit cette implantation comme une aubaine dans sa stratégie de réindustrialisation verte, a pour ambition d’appuyer le projet à hauteur de 15 millions d’euros. Dans un premier temps, un premier volet de deux millions d’euros a été approuvé au cours de l’assemblée plénière du 23 juin 2023. « Une tranche supplémentaire sera proposée en fin d’année sur la base des investissements réalisés par l’entreprise » précise le rapport voté en assemblée plénière (voir l’intégralité en document source). « Ce projet est une victoire pour la Région Sud. Carbon Solar hésitait avec d’autres sites pour son implantation et nous avons gagné » se réjouit l’élu régional Christophe Madrolle, qui présentait le rapport en assemblée plénière.

Une capacité de production « comparable à celle des cinq majors asiatiques »

Avec ce projet, la France, et plus spécifiquement la Région Sud, espère concurrencer la Chine, leader dans le secteur des équipements solaires. La future usine de Carbon doit ainsi permettre de produire 15 gigawatts par an de panneaux photovoltaïques, en intégrant toute la chaîne de production au sien d’une même installation, « de la croissance des de panneaux en passant par le sciage des plaquettes de silicium et la fabrication des cellules photovoltaïques » nous dit le rapport qui ajoute que « cette capacité sera comparable à celle des cinq majors asiatiques.»

Côté calendrier, une phase de concertation préalable à la construction doit être lancée à l’automne 2023. L’usine, quant à elle, ne devrait pas sortir de terre avant fin 2025, début 2026.

Pour atteindre le milliard d’euros nécessaire à la concrétisation du projet, outre les levées de fonds et l’aide des collectivité, des dossiers de subvention ont été lancés auprès de l’Union européenne et de l’Etat français. Un montant de 40 millions d’euros doit ainsi être alloué par le biais du fonds européen pour une transition juste.

L’implantation de cette nouvelle usine sur le périmètre de Fos vient s’ajouter à celle de l’entreprise Europackaging en octobre 2022 et l’éventuelle implantation prochaine de l’usine de biosolvants GF Biochemicals, pour laquelle les négociations seraient toujours en cours.

Document source : le rapport voté par la Région Sud

Liens utiles :



> GF Biochemicals (Mathieu Flamini) : 46 millions pour une usine de biosolvants à Fos

> Le replay de l’assemblée plénière de la Région Sud

> Notre rubrique économie