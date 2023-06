Share on Facebook

Philippe Veran a inauguré sa nouvelle usine de 3 500 m2 d’aligneurs dentaires « Smilers » à Salon-de-Provence le 19 juin. Entouré d’élus locaux et nationaux, le patron de Biotech Dental revendique le « made in France » et les atouts de sa ville provençale. « Nous sommes la preuve vivante que l’on peut réaliser des miracles », affirme fièrement Philippe Veran…