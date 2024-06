Le Collectif Vélos en ville et l’ensemble des associations vélos de la ville de Marseille organisaient la Fête du Vélo dans la cité phocéenne avec le soutien de la Ville et de la Métropole Aix-Marseille Provence. À 9 h 30, des Marseillais et Marseillaises partaient de différents quartiers de la ville à vélo pour converger vers le quai de la Fraternité au Vieux-Port pour un rendez-vous à 10 heures. Après 30 minutes de rassemblement, le départ d’une centaine de cyclistes, petits et grands, pour la parade en direction de l’avenue du Prado s’est fait sous le bruit retentissant des klaxons des cyclistes.

La parade de la Fête du vélo sur la Corniche dimanche 16 juin 2024 (Crédit Gomet’)

La journée se découpait en trois grands moments : les convergences, pour se joindre à la Fête du Vélo de différents quartiers de Marseille, et même depuis Aubagne. Ensuite, la grande parade de vélo au départ du Vieux-Port passant par la Corniche Kennedy, le David finissant au Prado où une portion de l’avenue a été fermée de Castellane au boulevard Périer pour accueillir des activités tout au long de la journée.

Bannière de la Fête du Vélo (Crédit Enzo Maury)

Dans la zone réservée à la Fête du Vélo sur le Prado, des activités étaient prévues pour les grands et les petits accompagnés de musiques électroniques. Au programme, une piste de pumptrack (parcours à bosses et virages), deux circuits de karts à pédales, des démonstrations de polo-bike et un parcours d’initiation vélo pour les enfants. Pour les plus petits, des activités étaient à disposition : un jeu d’échecs géant, des jeux en bois, du dessin à la craie, des démonstrations de vélos particuliers.

Une fête engagée

Cette fête a été l’occasion de rappeler le combat des associations pour le développement des mobilités actives dans Marseille mais aussi en faveur de la transition écologique, avec notamment la présentation de la Fresque de la mobilité et de la Fresque du climat. « Véritable autoroute urbaine, l’avenue du Prado est particulièrement bruyante et anxiogène pour les cyclistes et piétons : le temps d’une journée, et en attendant sa transformation, le Prado a été entièrement rendu aux mobilités actives » souligne le Collectif Vélos en Ville.

Anne Meilhac, adjointe à la mairie du 6e et 8e arrondissement, Audrey Gatian, adjointe au maire chargée des mobilités et Christophe Monnier, président de Vélos en ville (Crédit Enzo Maury)

« L’avenue du Prado est très importante pour nous et très symbolique, parce que je pense que tout le monde se souvient de la très éphémère coronapiste qu’il y avait sur ce Prado et on se bat avec Anne [Meilhac, adjointe à la mairie du 6e et 8e arrondissement] tous les jours pour qu’on puisse avoir plus de pistes cyclables à Marseille et notamment sur cette avenue du Prado qui est très large » explique Audrey Gatian, adjointe au maire chargée de la politique de la ville et des mobilités.

