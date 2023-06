La venue du souverain pontife à Marseille, annoncée le 23 septembre, se précise. Si le programme n’est pas encore officiellement confirmé par le Vatican, il commence à se dessiner. « Il faut d’abord rappeler que ce n’est pas une visite diplomatique. Le pape vient avant tout à Marseille pour les Rencontres méditerranéennes. Il vient à Marseille, mais pas en France », insiste l’archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, également cardinal du Pap, qui a convié la presse vendredi 16 juin à l’archevêché, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde. Bien que des rumeurs circulent sur un potentiel déplacement d’Emmanuel Macron pour rencontrer le pape ce jour là, le religieux rappelle que « la venue du Pape n’a pas d’objet politique » et que François 1er vient avant tout pour rencontrer les gens.

Les Rencontres méditerranéennes se dérouleront au Pharo du 17 au 24 septembre (crédit : DR)

Les Rencontres méditerranéennes, c’est quoi ?

Les rencontres de la méditerranée, qui se tiendront du 17 au 24 septembre, ont pour objectif d’évoquer quatre grandes thématiques qui touchent cette mer, à savoir :

Le défi climatique et environnemental

La situation des migrants en Méditerranée

Les inégalités socio-économiques

Les déséquilibre politico-religieux, comme la situation entre Israël et la Palestine, ou encore les tensions entre sunnites et chiites

« Marseille est un microcosme qui réunit à la fois les défis et les ressources de la Méditerranée. C’est pour cela que nous avons choisi d’y organiser les Rencontres et que le Pape a la volonté de venir », souligne l’archevêque de Marseille.

Le pape, lui, arrivera tôt le 23 au matin, et se rendra d’abord à la réunion des évêques organisée au Pharo à l’occasion des Rencontres. Environ 70 évêques du monde entier, et plus spécifiquement des pays limitrophes de la Méditerranée, seront présents. « C’est la première fois que nous avons un tel événement, et c’est Marseille qui a été choisie pour l’accueillir » se réjouit Mgr Aveline. Le Pape ira ensuite à la rencontre de la jeunesse. Une soixantaine de jeunes de 18 à 30 ans du pourtour méditerranéen ont en effet été sélectionnés, sur des critères d’âge, de parité et de diversité ethnique et religieuse mais aussi en fonction de leurs engagements.

Un événement « populaire »

L’événement se voulant avant tout populaire, pour rendre accessible la question de la Méditerranée, un « festival » se tiendra toute la semaine avec des concerts, des bals, ou encore un banquet le vendredi 23 au soir avec les personnes démunis en lien avec le restaurant solidaire Le Rep’. « Nous voulons permettre aux gens de goûter l’ambiance de la Méditerranée mais aussi de prendre en compte ses défis », poursuit Mgr Aveline.

Si le pape vient à Marseille, « ce n’est pas pour qu’il voie uniquement le Pharo » affirme le cardinal, qui souhaiterait organiser un déjeuner « avec les personnes dans le besoin, venant des quartiers pauvres. » Cette hypothèse n’est toutefois pas encore confirmée. Néanmoins, si son état de santé le permet, le Pape devrait faire un pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde, « comme tous les Marseillais », pour se recueillir notamment devant une stèle érigée à la mémoire des migrants décédés en mer.

Un appel au mécénat et aux dons pour financer l’organisation de la messe au Vélodrome

Point d’orgue de la visite papale, une messe d’une heure et demie devrait être célébrée dans l’enceinte du stade Orange Vélodrome. « A l’origine, nous envisagions l’hippodrome Borély, mais ce n’aurait pas été pareil » explique Mgr Aveline. Ce choix, cependant, implique une importante organisation logistique, surtout en pleine coupe du monde de rugby. Un élément qui a nécessité de longues négociations, avec l’appui des collectivités et notamment de la Ville de Marseille pour que le projet puisse aboutir. « La capacité du stade avoisine les 57 000 places. Pour l’instant, nous n’avons pas le nombre précis de personne qui seront présentes, mais il faudra peut-être que nous fassions des extensions, même si nous ne sommes pas en mesure de construire un second stade … », précise Jean-Marc Aveline. Le diocèse réfléchit actuellement à une solution qui permettrait à tous les Marseillais qui le souhaite de prendre part à cet événement « le plus près possible du stade.»

Comment assister à la messe célébrée par le Pape au Vélodrome ?



Il est possible de se procurer des places de plusieurs façons : vous pouvez vous rapprocher de votre paroisse, qui se charge de pré-inscrire et de faire parvenir une liste nominative aux organisateurs, jusqu’au 1er juillet. Si les listes sont déjà closes, il est possible de s’inscrire sur liste d’attente. En fonction des places restantes, ces dernières seront émises via la billetterie de l’OM, à compter de la première quinzaine de septembre. A noter que les places pour assister à la messe sont gratuites. Il est aussi possible de s’inscrire en tant que bénévole sur le site MED 23 : le pape François aux Rencontres méditerranéennes.

Le Pape, lui, célèbrera la messe depuis une estrade érigée devant le virage Nord du Vélodrome. Environ 150 évêques et près de 1000 prêtres sont attendus. L’accès à la pelouse du stade sera prioritairement réservé aux personnes handicapées.

Côté finances, « c’est un gros budget » avoue le cardinal Aveline, qui ne dévoile pas le montant. Il révèle cependant que le dispositif de sécurité et le montage de l’estrade, qui « coûtent le plus cher », se chiffrent autour de 800 000 euros. Pour ce qui est des extensions, le diocèse compte faire appel au mécénat d’entreprises, marseillaises ou non. « Nous sommes en cours de négociation avec de grands groupes », confie l’archevêque de Marseille. Un appel aux dons sera également lancé auprès des Marseillais.

