Marseille se prépare à célébrer la Fête du Vélo 2024, organisée par le Collectif Vélos en Ville, avec le soutien de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille Provence, le dimanche 16 juin prochain. Un événement incontournable pour les passionnés de cyclisme et les curieux désireux de découvrir les joies du vélo en ville.

La Fête du Vélo 2024 proposera une multitude d’animations pour petits et grands : une piste de pumptrack, des circuits de karts à pédales, des démonstrations de polo-bike, et des parcours d’initiation pour enfants. L’ambiance sera assurée par des groupes musicaux et une fanfare, accompagnés de nombreuses activités ludiques telles que des jeux d’échec géants, des démonstrations de vélos originaux et des ateliers créatifs.



De 12h à 18h, l’avenue du Prado, habituellement dominée par le bruit et le trafic, sera transformée en un espace dédié aux mobilités actives. Cette transformation temporaire permettra de célébrer une journée sans voitures, au profit des cyclistes et piétons.

Mais les festivités seront aussi rythmées par d’autres évenements en tout genre. Tout d’abord les convergences : des groupes de cyclistes se déplaçant ensemble depuis différents quartiers de la ville et même d’Aubagne. Ces itinéraires balisés et sécurisés permettent à tous, y compris les moins aguerris, de rejoindre la fête en toute confiance.



Les participants pourront aussi profiter de la Grande Parade Vélo. Des centaines de cyclistes s’élanceront du Vieux-Port à 10h00 pour parcourir les rues de Marseille jusqu’à la Corniche Kennedy, le David, et enfin le Prado. Ce défilé, ouvert à tous, symbolisera la réappropriation de l’espace urbain par les cyclistes, souvent relégué au second plan face à la voiture.

Des balades commentées pour découvrir le centre-ville autrement



Des balades commentées seront organisées à 15h et 16h pour découvrir le centre-ville autrement. Les bénévoles de l’association Vélos en Ville présenteront leurs activités tout au long de la journée, promouvant l’écomobilité et sensibilisant le public aux enjeux environnementaux.

Les vélocistes de Marseille seront également présents, exposant leurs plus beaux modèles. Ne manquez pas cette occasion unique de soutenir la transformation de Marseille vers une mobilité plus apaisée et un espace public partagé.

Christophe Monnier, président du Collectif Vélos en ville (Marseille) et VP Ramdam : « développer le système vélo »

Christophe Monnier, le président de l’association marseillaise Vélos en ville était présent pour la Fête du vélo à Aix le 26 mai dernier. Celui qui est également vice-président de Ramdam, le collectif qui regroupe les associations métropolitaines, estime en effet qu’il est important que des fêtes du vélo aient lieu partout sur le territoire. Il vante les mérites de la collaboration et du dialogue entre les communes et les associations pour construire un système vélo efficace. La Fête du vélo à Marseille aura lieu samedi 16 juin sur l’avenue du 1er Prado. Au programme de nombreuses animations et une convergence cycliste organisée depuis les différents quartiers. Interview.



En savoir plus

Plus d’infos sur le site de Vélos en ville.