Share on Facebook

Share on Twitter

Marseille Innovation attend les dossiers des start-up de la région pour distribuer des prêts d’honneur de 30 000 euros avec « Fonds d’Innovation by MI. » La pépinière d’entreprises clôture ce premier appel à projets de 2023 le 17 février. Quatre lauréats seront sélectionnés. Suivront deux autres appels à projets du même montant en juin et en septembre. « Nous recevons beaucoup de candidatures. Donc nous préférons échelonner trois appels à projets sur l’année pour avoir le temps de bien qualifier les projets », explique Laurence Olivier, la directrice générale de Marseille Innovation.

Pour espérer obtenir ce prêt d’honneur, la start-up « doit avoir un socle technologique », précise-t-elle. L’année dernière, un tiers des entreprises financées présentaient une innovation dans le secteur de la e-santé, un tiers de l’industrie du futur (CleanTech et GreenTech, data) et le dernier tiers était représenté par des technologies numériques.

15 000 euros supplémentaires de la BPI

En 2022, douze start-up ont perçu 30 000 euros de prêts d’honneur du Fonds d’innovation by MI que la Banque publique d’investissement (BPI) a doublé en fonction des demandes et du dossier. Pour cette année, la BPI revoit son prêt garanti par l’Etat à la baisse et propose de compléter avec une somme de 15 000 euros chaque projet.

Liens utiles :



> [Start up] Marseille innovation va prêter 30 000 € à 24 porteurs de projets

> Postulez ici