Le 7e secteur semble ancré dans le giron du Rassemblement National (RN) depuis les dernières élections municipales en 2014, lors desquelles le sénateur des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier avait remporté 23,16% des suffrages dès le premier tour. Aujourd’hui, ce secteur sensible de Marseille est plus que jamais en proie à une bataille politique entre des candidats de tous bords, même si le parti de Marine Le Pen reste pour l’instant en tête des sondages. En effet, le RN se maintient stable pour l’instant dans le paysage politique marseillais : aux dernières élections européennes, en 2019, il avait ainsi emporté la majorité des suffrages avec 35% des voix dans les deux arrondissements qui composent le septième secteur, et 26,3% en tout à l’échelle de la ville.

Un « front » de gauche divisé

Face au parti de Marine Le Pen, la gauche a tenté de s’organiser pour faire face. Sans succès. En effet, ils sont trois à postuler au fauteuil de Stéphane Ravier. Il s’agit tout d’abord de Jérémy Bacchi, secrétaire département du PCF dans les Bouches-du-Rhône et tête de liste pour le Printemps marseillais, mais également de Mohammed Bensaada, militant LFI du Pacte démocratique qui emmène une liste commune les équipes de Debout Marseille ! de Sébastien Barles, intitulée « Unir ! ». La gauche se présente donc divisée face un RN puissant, malgré de nombreux appels au rassemblement qui n’auront finalement pas abouti. Enfin, Julien Rossi, avocat de formation et lui aussi ex-militant LFI, sera le candidat de la liste DVG emmenée par la sénatrice des Bouches-du-Rhône Samia Ghali.

C’est notamment la division au sein de LFI dans ce secteur qui surprend. Alors que Jean-Luc Mélenchon appelait encore à l’union lors de ses voeux le 24 janvier dernier, le comité électoral de la France Insoumise a, de son côté, clarifié sa position à Marseille dans un communiqué du 18 février 2020. Le comité dit qu’il « n’a eu de cesse d’appeler les participants du Pacte Démocratique, du Printemps Marseillais et d’EELV à converger » mais estime que « à cette étape le constat est que les divergences sur la méthode et les habitudes partidaires ont rendu cette convergence impossible », appelant le Printemps marseillais à soutenir la candidature de Mohamed Bensaada. Un imbroglio politique qui hypothèque toute possibilité d’alliance.

Proximité et sécurité, maîtres mots de la campagne

Stéphane Ravier a fait de la thématique sécuritaire la figure de prou de sa politique depuis cinq ans et demi qu’il dirige les 13e et 14e arrondissements – bien qu’il ait laissé la main en 2017 à sa nièce Sandrine d’Angio, loi sur le cumul des mandats oblige.

Face à son programme axé sur la sécurité et la proximité, Martine Vassal a misé sur un candidat tête de liste stratégique : le général David Galtier, ancien patron des gendarmes de Paca de 2013 à 2017, et référent de la candidate LR sur les sujets de sécurité. Mais lui aussi semble avoir misé sur la proximité : l’ancien militaire s’est rendu le 17 février dernier à la Rose pour un moment d’échange avec les habitants du quartier.

Du côté de la droite de Bruno Gilles, candidat DVD à la mairie centrale, la candidate tête de liste Josepha Colin, élue de secteur LR dans le 4-5 et militante du droit des femmes à Marseille, mise elle aussi sur la sécurité, en proposant l’augmentation du nombre de caméras de vidéos-protection et du nombre de policiers dans les rues.

Le candidat Julien Rossi pour Samia Ghali cible l’enjeu de sécurité sanitaire dans le secteur : il dénonçait ainsi sur Twitter «l’invasion de rats dans la cité de la Busserine, ou encore le manque d’éclairages nocturnes.» Un problème qu’il justifie par le manque de proximité en raison de la compétence de la mairie centrale dans ce domaine, et souhaite redonner cette prérogative aux maires de secteur.

Enfin , la Modem et conseillère régionale Marie-Florence Bulteau tentera de faire entendre la voix du centre pour la liste d’Yvon Berland soutenue par LREM. Trois autres listes sont aussi dans la course (voir l’intégralité ci-dessous)

