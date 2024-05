À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Marseille se prépare à célébrer son lien indéfectible avec la mer. C’est pourquoi, la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCIAMP) et le Musée Regards de Provence annoncent l’ouverture de l’exposition « Marseille au cœur maritime », du 7 mai au 2 octobre 2024.

Labellisée Olympiade culturelle, série d’événements organisés à Marseille, cette exposition mettra en lumière le riche patrimoine maritime de la ville, à travers une sélection d’œuvres d’arts de la Collection de la Chambre de commerce et d’industrie, plus ancienne chambre de commerce créée en 1599.

Exposition : « Marseille au cœur Maritime » (Crédit photo : chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence)

« L’exposition « Marseille au cœur maritime » offre une opportunité unique d’admirer une sélection de pièces remarquables, d’une valeur documentaire et historique incomparable, toutes issues de cette collection exceptionnelle. Le fil conducteur de l’exposition s’articule autour du port de Marseille, de ses bassins portuaires, des infrastructures appuyant leur développement, des hommes qui y travaillent et des navires qui y évoluent. Différents visages d’une Marseille maritime sont mis en lumière par des artistes tels que Jean-Frédéric Canepa, Alfred Casile, Victor Coste, Emile Loubon, Alphonse Moutte, Raphaël Ponson, Joseph Suchet, Louis-Mathieu Verdilhan, Edmond Astruc et bien d’autres encore. Ces quelques 90 œuvres proposent un véritable condensé de 26 siècles d’activité maritime » détaille la CCIAMP.

Cette initiative souhaite valoriser l’histoire du territoire, ses ressources maritimes et son rôle dans le développement économique de la région. La collection, conservée au sein du Palais de la Bourse, siège de la CCIAMP, rassemble plus de 11 500 gravures, tableaux et aquarelles, témoignant de l’importance du port dans l’histoire de la cité phocéenne.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Patrick Boulanger, de l’Académie de Marseille et ancien conservateur des collections de la CCIAMP, Adeline Dumon, directrice du Musée Regards de Provence ainsi que l’équipe en charge du patrimoine culturel de la CCIAMP. Un catalogue reprenant l’ensemble des œuvres de l’exposition et les textes des auteurs, Patrick Boulanger, Fabien Bartolotti, de l’Université Aix-Marseille, CNRS, TELEMMe, Aix-en-Provence et Pierre Murat, historien d’art, sera proposé à la vente.

Peinture de l’exposition Marseille au cœur maritime : (crédit photo : musée Regards de Provence)

L’exposition se tient au Musée Regards de Provence, situé devant l’esplanade du J4, ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures.

