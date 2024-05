La Ville de Marseille a annoncé mardi 30 avril qu’elle renonçait à ouvrir une piscine en eau de mer sur le bassin du J4 comme elle l’avait annoncé cet hiver. C’est le deuxième report de ce projet après la tentative avortée avant l’été 2023.



Les raisons avancées par la commune dirigée par Benoît Payan sont une nouvelle fois technique. « Pour garantir une totale sécurité des Marseillaises et des Marseillais, il est impératif d’apporter une solution technique qui réponde à l’intégralité des conditions spécifiques du bassin situé entre le Mucem et le Fort St Jean observe la mairie. Or, dans le cadre de la procédure de commande publique, la Ville de Marseille a été destinataire d’une seule offre » explique la municipalité. « Celle-ci a été soumise à l’analyse des services techniques de la Ville, de son assistant à maîtrise d’ouvrage juridique et du bureau spécialisé en ingénierie maritime et portuaire. Cette analyse approfondie ne permet pas à la Ville de poursuivre la procédure garantissant les conditions de sécurité du site pour les baigneurs. »

Un site inédit, pas de solutions existantes à ce jour

La Ville avait pourtant cette fois pris ses précautions avec un bureau conseil extérieur mais « au regard de la configuration du site, l’accès à la baignade demande une réalisation technique inédite et complexe qui ne connaît aucun équivalent dans les autres villes. Ce projet doit répondre à deux défis majeurs : garantir le niveau de sécurité exigé pour créer un espace de baignade ouvert au public, et ne pas altérer l’ouvrage portuaire actuel. »

Crédit Ville de Marseille

Le site comporte des contraintes significatives que décrit la majorité municipale : « Le bassin du J4 est une zone portuaire, dont les caractéristiques naturelles et d’aménagement n’ont pas été conçues pour une baignade sécurisée des usagers. Il s’agit d’un ouvrage en béton coulé en une seule partie. Les installations doivent ainsi être réalisées sans percements des quais, conformément à l’autorisation d’occupation temporaire travaillée avec la Métropole précisant de ne porter aucune atteinte au génie civil de l’ouvrage. La difficulté principale provient de la solution technique d’anti-franchissement des sous-quais et les pontons-rampes adaptés qui n’existe pas à ce jour.

L’opposition dénonce « le trop long bal des incompétents »

Si le projet présenté pour la saison balnéaire 2024 tombe à l’eau, Hervé Menchon, maintient sa volonté de poursuivre le travail pour une ouverture en 2025 et regrette les réactions de l’opposition qui n’a pas tardé à réagir. « C’est aux Marseillais qu’il faut penser, notamment à ceux qui n’ont pas d’accès à la mer et aux piscines à cause de la politique d’abandon menée par ceux qui aujourd’hui nous critique » lance Hervé Menchon, élu écologiste au sein du Printemps Marseillais, qui avait présenté le projet en février dernier.

Hervé Menchon et Anthony Krehmeier ont fait un point d’étape sur la “piscine” du Mucem, jeudi 15 février (crédit : JRG / Gomet”)

Le collectif de jeunes Une génération pour Marseille constitué en début d’année pour soutenir une candidature rassemblée aux municipales 2026 face à la gauche, est particulièrement critique estimant que le deuxième abandon du projet de piscine au Mucem est « une nouvelle d’autant plus navrante, que le choix – en tant que tel – était déjà parfaitement contestable et coûteux. Pour le même budget, soit 6,5 millions d’euros, la ville de Marseille aurait pu enfin construire une piscine neuve, couverte et ouverte toute l’année. Ça n’aurait pas été de trop ! Au fil du long, trop long bal des incompétents mené par Benoît Payan depuis décembre 2020, les Marseillais voient s’empiler les budgets retoqués, les marchés mal montés, et les projets abandonnés. »

Lien utile :

[Aménagement] Libres nageurs : le grand plongeon dans le bassin du Mucem