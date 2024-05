Share on Facebook

La Ville de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, est désignée « ville relais de la flamme olympique » pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le 12 mai prochain, la flamme olympique fera escale dans la ville, après son passage à Marseille le 8 mai.

Programme de la cérémonie de la flamme à Miramas (crédit photo : Ville de Miramas)

À partir de 8 heures, la Ville mettra à disposition deux bus qui effectueront des aller-retours entre le parking du Théâtre La Colonne et le stade, ainsi qu’entre le parking relais de la gare et le stade. Ces navettes seront disponibles toutes les 30 minutes de 8h à 11h, puis toutes les heures de 13h à 19h. Pour se restaurer, des food-trucks seront installés à l’extérieur du stade à partir de 11h30, tandis qu’une buvette à l’intérieur du stade, tenue par l’association locale du Téléthon (Mirathon), sera ouverte de 9h à 11h30.

Les restrictions de circulation et les parkings à Miramas

Crédit Ville de Miramas

Miramas est également labellisée « Centre de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 » et « Terre de jeux 2024 », et accueillera à partir de juin 2024 le camp de base de l’équipe olympique nationale du Kenya.

« Le passage de la flamme est un événement historique, pour lequel il est logique que les commerces se mobilisent aussi. Tout ce qui participe au dynamisme, à l’attractivité de la ville et au bien-être des habitants est bon pour nous. C’est pourquoi nous avons naturellement souhaité participer avec un concours de vitrines, décorées aux couleurs des Jeux mais aussi un jeu de piste consistant à retrouver des médailles olympiques cachées dans la ville et dans nos boutiques », lance Laure Laget, membre du bureau de l’association des commerçants qui souligne que le passage de la flamme olympique n’est pas bénéfique uniquement sur le plan sportif.

« La Fête du sport » est toujours une formidable vitrine de l’offre sportive à Miramas. Tout particulièrement en cette année olympique « à la maison » avec le passage de la flamme en ville, nous espérons attirer encore plus de nouveaux licenciés. Après la liesse du matin, c’est aussi pour l’OMS l’occasion de présenter les nouvelles disciplines olympiques, comme le surf, le breaking ou l’escalade, très prisées du public jeune, qui concourront pour la première fois aux JO 2024. L’OMS prépare cet évènement majeur pour le sport à Miramas depuis de longs mois. Une course de fond qui a pour ligne d’arrivée le partage de toute une culture du sport avec le public ! », lance Bastien Gotas, président de l’Office municipal des sports.

De septembre 2023 à février 2024, les habitants ont eu l’opportunité d’exprimer leur enthousiasme pour les jeux olympiques en prenant part à une séance photo. Chacun est reparti avec son cliché « Spécial JO », pris soit au Village de Noël, soit au marché hebdomadaire. Cette initiative a permis aux volontaires de suivre l’élan olympique tout en ayant la chance de retrouver leur portrait grand format affiché sur l’un des bâtiments sportifs de la ville.

Miramas : un bastion sportif

« C’est une grande joie, un honneur pour Miramas d’avoir été retenue pour accueillir la flamme olympique par le Cojo (comité d’organisation des jeux olympiques) et la présidente du Département 13, Martine Vassal, que je remercie. Au-delà du symbole sportif, la flamme incarne les valeurs portées par Miramas et son mouvement sportif : partage, respect, paix et solidarité … Des valeurs qui font l’ADN de cette ville dynamique. », s’exprime Frédéric Vigouroux, maire de Miramas.

Stage de l’équipe de basket 3×3 féminine du Kenya (crédit photo : Ville de Miramas)

En préparation de cet événement historique, la ville a accueilli un stage de préparation aux jeux olympiques de l’équipe de basket 3×3 féminine du Kenya, jusqu’au 27 avril. De plus, une exposition ludique sur l’histoire de l’olympisme sera présentée le 12 mai lors du passage de la flamme olympique à Miramas.

« J’ai couru des milliers de kilomètres mais ces 200 mètres-là seront sans doute les plus marquants de ma vie » annonce le marathonien, Michel Bertrand, qui compte bien ne pas s’arrêter là : « J’espère faire le Championnat de France sur piste s’il se déroule à Miramas en 2025 ».

