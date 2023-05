Share on Facebook

Share on Twitter

Il y a du mouvement chez Orange. Dans un communiqué du 2 mai 2023, l’opérateur de télécoms annonce l’arrivée de Nicolas Drouillet à la direction de la branche Sud-Est, en remplacement de France Heringer, qui en était à la tête depuis 2021. Un poste conséquent : Orange compte pas moins de 14 000 collaborateurs dans le Sud-est (Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’azur et Corse). Nicolas Drouillet sera en outre chargé de piloter la modernisation du réseau très haut débit sur le fixe (fibre) et le mobile (5G). Il devra aussi « développer la performance économique, sociale et sociétale d’Orange sur ce territoire. »

Nicolas Drouillet est diplômé de Centrale et d’un « Master degree » en télécom de l’Université de Wollongong (Australie). Il exerçait déjà au sein d’Orange depuis 2004 dans différents domaines : la règlementation internationale, Orange Innovation ou encore les Opérations. Avant d’occuper la fonction de directeur de la branche Sud-Est, il a été directeur de l’unité d’intervention Lyon, puis directeur Réseaux à la direction Orange Grand Sud-Est.

Liens utiles :



> Orange offre 1000 ordinateurs reconditionnés à des associations marseillaises

> Orange mise sur le mentorat pour soutenir l’entrepreneuriat féminin

> [On aime] Fondation Orange : 20 nouvelles associations soutenues dans la région