La décision de rouvrir les 470 écoles marseillaises le 11 mai prochain aura été la péripétie de trop pour Benoît Payan. Invité à siéger au sein de la cellule de crise municipale Covid-19 depuis le début du mois d’avril en tant que chef du groupe d’opposition de gauche au conseil municipal, l’élu PS a décidé ce mardi 5 mai de claquer la porte de cette instance créée par la Mairie dans le contexte de l’urgence sanitaire. Il l’annonce dans un communiqué, dans lequel il dénonce « décision unilatérale du Maire de Marseille de rouvrir les 470 écoles de la commune à marche forcée le 11 mai prochain ».

« La Ville de Marseille n’est pas prête à ouvrir ses écoles le 11 mai » Benoît Payan

« J’ai pris la décision de démissionner de la cellule de crise municipale Covid-19 pour dénoncer une décision mal préparée, précipitée et prise sans concertation » explique Benoît Payan, pour qui « la Ville de Marseille n’est pas prête à ouvrir ses écoles le 11 mai ». Il se dit « très inquiet de l’obstination de la majorité municipale à rouvrir coûte que coûte dès le 11 mai », et rappelle « l’état déplorable de nombre d’écoles Marseillaises qui rend la situation encore plus incertaine ». Même s’il concède que « la réouverture des écoles est un objectif primordial », il estime qu’elle « ne peut pas se faire à n’importe quel prix ».

« Alors que l’heure devait être à la mobilisation de tous, je regrette que la majorité municipale s’enferme dans ses dogmatismes et son autosatisfaction, loin des Marseillais, de leurs inquiétudes et leurs préoccupations » assène-t-il enfin pour motiver sa décision de quitter la cellule de crise. L’union sacrée n’aura finalement duré que moins d’un mois dans la cité phocéenne.

