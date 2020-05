Share on Facebook

On attendait un calendrier de mise en oeuvre à l’échelle métropolitaine d’aménagements pour le vélo, mais c’est bien la Ville d’Aix-en-Provence qui a pris les devants. Lundi 4 mai, alors que les premiers marquages au sol étaient effectués, la collectivité aixoise a publié sur son site un texte dans lequel elle affirme sa « volonté de trouver des alternatives aux transports en commun ou plus généralement de changer de logiciel », dans un modèle « en faveur du vélo à l’heure du déconfinement ». Ainsi, la ville dirigée par Maryse Joissains (LR) « entend profiter de cette opportunité en testant un plan cyclable ».

« Le dispositif retenu est celui d’un aménagement des couloirs bus (hors BHNS) et un aménagement d’un certain nombre de doubles voies » Ville d’Aix-en-Provence

« Le dispositif retenu est celui d’un aménagement des couloirs bus (hors BHNS) et un aménagement d’un certain nombre de doubles voies au profit des cycles » est-il précisé, un projet analogue aux aménagements cyclables temporaires pour en cours de réalisation dans la plupart des grandes métropoles françaises pour faciliter la pratique du vélo.

La Ville d’Aix insiste bien sur le fait que « ce plan à l’essai sera réexaminé lors du retour à la normale, afin de constater s’il peut être pérennisé », estimant que « Si ce n’est pas le cas, les voies concernées pourraient retrouver leur situation initiale ». En termes de délais, « ce plan vélo inédit qui va s’étendre sur plus de 13 kilomètres, sera opérationnel dès le 7 mai sur les voies de bus, et entre le 15 et le 20 mai pour les autres voies de circulation ».

Désormais, des mesures similaires sont attendues dans les autres grandes villes du territoire métropolitain, et en particulier à Marseille.

Quelles sont les voies concernées par ces aménagements à Aix ?



> Avenue Max Juvenal (section Pompidou / Narvik)

> Avenue Max Juvenal (section Mouret / Pompidou)

> Avenue Gustave Desplaces

> Cours des Minimes

> Route de Galice (section Minimes / Guerin)

> Route de Galice (section Corsy / La Souque / 3 Cyprès)

> Avenue Malacrida (section Mauriat / A8)

> Avenue Henri Mauriat (section Malacrida / A8)

> Tous les couloir de bus -hors BHNS

Liens utiles :



