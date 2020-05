Face au coronavirus, la Commission européenne a fait appel à toutes les bonnes idées du 24 au 26 avril dernier, dans le cadre du hackaton #EuVsVirus organisé pour faire émerger des solutions innovantes face à l’épidémie. Au lendemain de la clôture du concours, la Commission a fait les comptes : ce sont un total de 20 900 participants issus des pays de l’Union Européenne et au-delà qui ont phosphoré, permettant de dessiner 2150 solutions dans les six domaines ciblés par ce hackaton, à savoir : « santé & vie », « continuité des affaires », « cohésion politique et sociale », « travail et éducation à distance », « finance digitale » et « autre ».

En termes de participation, l’Italie et l’Espagne – les deux pays européens les plus impactés par le coronavirus – ont fourni les plus importants contingents de participants, avec respectivement 2361 et 2260 challengers. La France s’est classée cinquième avec 1371 participants, derrière l’Allemagne et la Roumanie. Les projets qui ont accouché de ce hackaton son ensuite passés entre les mains d’un jury interdisciplinaire, qui les a classés selon cinq critères : impact (20%), l’évolutivité (20%), innovation (20%), achèvement du prototype (20%) et business plan (20 %). Les noms des vainqueurs ont été révélés le jeudi 30 avril, dans leur catégorie respective :

Catégorie « santé & vie » : Team Discover (plus de détails ici)

Catégorie « continuité des affaires » : Linistry for safe retail (plus de détails ici)

Catégorie « cohésion politique et sociale » : Aidbind (plus de détails ici)

Catégorie « travail et éducation à distance » : The Village – Where The World Is Your Classroom (plus de détails ici)

Catégorie « finance digitale » : Bankera Business Care (plus de détails ici)

Catégorie « autre » : Sewers4COVID (plus de détails ici)

De quoi alimenter l’Europe en bonnes idées à développer pour faire face à une épidémie de coronavirus au caractère imprévisible.

Participation par nationalité (source : Commission européenne)

Lien utile :

