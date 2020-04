Pour le troisième mardi de suite, Jean-Claude Gaudin, maire LR de Marseille depuis 1995, s’est adressé aux Marseillais dans une vidéo publiée sur Youtube mardi 7 avril. Rappelant l’importance de respecter le confinement pour faire bloc face au coronavirus, il entend mettre en place une massification des tests de dépistage au Covid-19, et annonce la création d’un « comité d’action face à l’urgence ».

Création d’un « comité d’action face à l’urgence » liée à l’épidémie de coronavirus

Il aura fallu attendre la quatrièmle semaine de confinement pour que la mesure soit prise. « L’union de toutes les énergies est indispensable aussi, j’ai décidé de réunir régulièrement un comité d’action face à l’urgence » dit un Jean-Claude Gaudin combatif. A l’image de la conseillère municipale PS Annie Levy-Mozziconacci, différentes personnalités de gauche avaient appelé à une telle mesure depuis le début de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19

« Il rassemblera, dès jeudi, Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département, les présidents des trois groupes politiques du Conseil municipal [ndlr : Yves Moraine (LR), Benoît Payan (PS) et Stéphane Ravier (RN)], ainsi que le directeur général de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et l’Amiral du Bataillon de Marins-Pompiers », précise ensuite le maire de Marseille, qui lui fixe comme rôle « d’échanger sur tous les problèmes en essayant de les anticiper ».

Multiplication des tests et mesures pour les plus exposés

« Et d’abord, sur une éventuelle généralisation des masques » ajoute-t-il, dénonçant une « véritable bataille pour en obtenir » et affirmant souhaiter « en distribuer en priorité à ceux qui sont en première ligne ». Autre public ciblé par Jean-Claude Gaudin : les plus vulnérables. « J’ai donné consigne d’ouvrir trois gymnases, dont ceux de Ruffi et de Vallier au plus tôt, pour permettre aux plus démunis de prendre une douche chaque jour » annonce-t-il, répondant là aussi à des sollicitations plusieurs fois émises par des personnalités politiques et les associations ces derniers jours.

Par ailleurs, le maire de Marseille dit observer que « l’unanimité se fait autour de la généralisation des tests de dépistage. Aussi, j’encourage vivement tous les maires de secteur à reprendre à leur compte l’initiative d’Yves Moraine dans les 6e et 8e arrondissements ». Il explique: « A la mairie de Bagatelle, un laboratoire pratique déjà ces tests sur ordonnance médicale et sur rendez-vous. D’autres maires m’ont annoncé leur intention d’agir de même dans leurs secteurs respectifs ».

Roger Ruzé (mairie des 15e et 16e arr.) : « Nous n’avons pas les moyens »



La mairie des 15e et 16e arrondissements est disposée à accueillir un centre de dépistage. Dans un communiqué du 7 avril, le maire Roger Ruzé (DVG) se dit favorable à « l’installation de centres de dépistages au sein des bâtiments communaux ». Néanmoins, il déplore le fait de « ne pas disposer des moyens humains, techniques et matériels pour réaliser une opération, hors de nos compétences ». Il appelle donc à une coordination globale au niveau de la ville.

Discipline et entraide pour solidarité pour respecter le confinement

Enfin, le premier magistrat de la cité phocéenne rappelle ses administrés à leurs devoirs en période de confinement. « Je vois de trop nombreux Marseillais à l’extérieur. Ce relâchement n’est pas sérieux et n’aide certainement pas nos soignants à sauver des vies, déplore-t-il. Je vous le redis donc avec force et gravité : respectez les consignes sanitaires, ne sortez de chez vous ». Un message qu’il tentera de faire passer alors que la ville entame sa quatrième semaine de confinement.

Pour les « malades et leurs familles », pour qui cette période peut être durement vécue, Jean-Claude Gaudin annonce la mise en service d’un « numéro vert gratuit « Allô Covid Marseille », piloté par des bénévoles de la Croix-Rouge et des anciens du Bataillon de Marins-Pompiers », tandis qu’il entend s’appuyer sur le secteur associatif pour venir en aide aux publics les plus vulnérables. A entendre, le discours du maire de Marseille, le chemin vers une sortie de crise s’annonce encore long et incertain.

